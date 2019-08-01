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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: DHA
01.08.2019 - 10:49, Son Güncelleme:

Nijerya'da kurtarılan 4 Türk'ten ikisi yurda döndü

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Nijerya'da kurtarılan 4 Türk'ten ikisi yurda döndü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da silahlı kişilerce kaçırılmalarının ardından düzenlenen operasyonla kurtarılan 4 Türk vatandaşından ikisi Türkiye'ye geldi.

THY'ye ait tarifeli uçakla başkent Abuja'dan İstanbul Havalimanı'na sabah saatlerinde ulaşan işçilerden 35 yaşındaki Ergun Yurdakul ve 25 yaşındaki Seyit Emre Çelik, pasaport işlemlerini tamamladı.

Kişisel eşyaları çalındığı için yanında herhangi bir bagajı olmadan Türkiye'ye geldiği öğrenilen işçilerden Yurdakul, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, vatana döndükleri için mutlu olduklarını, Nijerya'da çok sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Yurdakul, silahlı kişilerin kendilerini sürekli dağlarda dolaştırdıklarını ifade ederek, "Bu yüzden olup bitenlerden bilgimiz yoktu. Nijerya hükümetiyle Türkiye hep beraber, birlik içinde operasyon yaparak, bizleri sağ salim kurtardı. 'Yolun sonu buraya kadarmış.' dediğimiz anlar tabii ki yaşandı. İster istemez o psikolojiyi yaşadık. Sonuçta insanız." dedi.

Her an tetikte yaşadıklarını dile getiren Yurdakul, silahlı kişilerin kendilerine kötü davranmadığını, şiddet ve tepki görmediklerini bildirdi.

"BİZİM NİYETİMİZ ORADA KALMAKTI"

Yurdakul, Türk büyükelçiliği ve devletinin kendilerini asla yalnız bırakmadığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Allah razı olsun hepsinden. Geniş bir operasyon ve çalışmayla bizi sağ salim Türkiye'mize kavuşturdular. Şimdi Adana'ya gideceğim nasipse. Şu anda iki kişi gelebildik. İki arkadaşımızın Interpol araştırmaları ve soruşturmaları devam ediyor. Mecburen onları orada bırakmak zorunda kaldık. En kısa sürede nasip ederse onlar da gelmeyi düşünüyorlar. Hayat devam ediyor. Nijerya'ya tekrar gideriz. Bizim için sıkıntı yok. Bizim niyetimiz de orada kalmaktı. Aileler sevinç ve heyecanlı olduğu için biraz da gönüller bir olsun diye geldik."

Başkent Abuja'ya yaklaşık 500 kilometre uzaklıktaki Kwara eyaletinde silahlı kişilerce 19 Temmuz Cuma günü kaçırılan Yasin Çolak (33), Şener Paşa (40), Ergün Yurdakul (35) ve Seyit Emre Çelik (25) polis ile askerlerin iş birliğinde düzenlenen operasyonla 26 Temmuz'da özgürlüklerine kavuşmuştu.

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