Nijerya'da kaçırılan Türkler için düğmeye basıldı
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşı Seyit Keklik (25), Yasin Çolak (33), Ergun Yurdakul (35) ve Şener Apal'ın (40) kurtarılması için operasyon başlatıldı.
Kwara Eyalet Polis Sözcüsü Ajayi Okasanmi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk vatandaşlarını kurtarmak için ormanlık alanda operasyon başlatıldı." dedi.
Okasanmi, kırsal bölgede telefon çekmediği için detaylı bilgi veremeyeceklerini, ancak operasyon tamamlandıktan sonra bilgilendirme yapabileceklerini söyledi.
Ülkenin Kwara eyaletinde geçen cuma akşamı 4 Türk vatandaşı kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce kaçırılmıştı.
KİMLİKLERİ AÇIKLANDI
Kwara Eyalet Emniyeti Sözcüsü Okasanmi Ajayi yaptığı açıklamada kaçırılan Türklerin Seyit Keklik (25), Yasin Çolak (33), Ergun Yurdakul (35) ve Şener Apal (40) olduğunu açıkladı. Türk vatandaşlarının bölgedeki bir taş ocağında çalıştıkları öğrenildi..
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