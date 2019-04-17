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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
17.04.2019 - 17:22, Son Güncelleme:

Nijerya'da fidye için adam kaçırmalar artıyor

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Nijerya'da fidye için adam kaçırmalar artıyor

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yılbaşından bu yana silahlı saldırganların düzenlediği saldırılarda 2 binden fazla kişi fidye için kaçırılırken, hükümet saldırılara karşı önlem almamakla suçlanıyor.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yılbaşından bu yana silahlı saldırganların düzenlediği saldırılarda 2 binden fazla kişi fidye için kaçırılırken, hükümet saldırılara karşı önlem almamakla suçlanıyor.

Ülkenin kuzeybatısındaki Zamfara, Katsina, Kaduna ve Sokoto eyaletlerinde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından son 4 ayda 577 kişi öldürüldü, 2 binden fazla kişi ise fidye için kaçırıldı.

Ülkenin orta ve kuzeybatısındaki eyaletlerde çobanlar ile çiftçiler arasında devam çatışmalar nedeniyle 2 binden fazla kişi evsiz kaldı, yüzlerce büyükbaş hayvan telef oldu.

Zamfara eyaletinde son 4 ayda düzenlenen silahlı saldırılarda 272 kişi yaşamını yitirirken, 227 kişi kaçırıldı.

Katsina ve Sokoto eyaletlerine de sıçrayan şiddet olayları nedeniyle geçen ocak ve şubatta 132 kişi hayatını kaybetti, 209 kişi ise kaçırıldı.

Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 173 kişi öldü, bin 500'den fazla kişi fidye için kaçırıldı.

Ordunun son bir ayda Zamfara eyaletinde silahlı kişilere düzenlediği operasyonlarda ise silahlı çete üyesi 90 kişi öldürüldü, 760 rehine kurtarıldı.

FİDYE İÇİN ADAM KAÇIRMA BOKO HARAM'DAN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Nijerya Profesyonel Güvenlik Başkanı Kabiru Adamu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede son 4 ayda silahlı kişilere yaklaşık 2 milyon 800 bin ABD doları (yaklaşık 16,2 milyon lira) fidye verildiğini belirtti.

Adamu, Nijerya'da Boko Haram terör örgütüyle mücadele konusunda başarı elde edildiğini düşünürken silahlı kişilerin ortaya çıktığını söyledi.

Boko Haram'ın düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkenin kuzeydoğusundaki insanların korku içinde yaşadıklarını ifade eden Adamu, "Şimdi ise insanlar ülkenin kuzeybatısındaki bölgelere gidemiyorlar. Herkes kaçırılmaktan ya da öldürülmekten korkuyor." dedi.

Kabiru Adamu, silahlı kişilerin aldığı fidyelerle daha fazla silah edindiğini ve bu şekilde devam ederse ülkenin genelinin tehdit altında olacağını ifade etti.

"HAREKETE GEÇİLMEZSE NİJERYA’NIN GENELİ TEHLİKE ALTINDA OLACAK"

Hükümetin güvenlik konusunda acilen harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Adamu, "Nijerya hükümeti acilen bir şeyler yapmazsa silahlı kişiler aldıkları bu paralarla daha çok silah alacak. Böylece sadece ülkenin kuzeybatısı değil, ülke genelinde hiç kimse güvende olmayacak." diye konuştu.

Adamu, eskiden silahlı kişilerin fidye için zengin ve tanınmış insanları kaçırdığını ancak artık köylere saldırılar düzenleyerek masumların canını aldıklarını ve kadınlara tecavüz ettiklerini söyledi.

Nijerya'da son yıllarda adam kaçırma ve silahlı saldırılardaki artış dikkati çekiyor. Boko Haram terör örgütü 2014'te Chibok bölgesinde baskın yaparak 386 kız öğrenciyi kaçırmış, daha sonra öğrencilerden 266'sı kurtarılmıştı.

Öte yandan, Dapchi bölgesindeki bir okuldan 110 öğrenci kaçırılmış, bu öğrencilerden 104'ü serbest bırakılmıştı.

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