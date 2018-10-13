Nijerya'da Boko Haram'a karşı savaştırılan 833 çocuk serbest
Nijerya'da radikal İslamcı Boko Haram'a karşı savaşmak üzere kurulan Sivil Ortak Görev Gücü, (CJTF) çatışmalarda kullandığı 833 çocuğu serbest bıraktı. Serbest bırakılan çocuklardan en küçüğünün 11 yaşında olduğu açıklandı.
Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu, (UNICEF) Boko Haram'la mücadele için 2013 yılında kurulan militan gücü CJTF'nin çocukların çatışmalarda kullanımının sonlanması için önemli bir adım attığını duyurdu. Borno eyaletinde Boko Haram'la mücadele için kurulan örgüt, 2017 yılında UNICEF'le bir eylem planı imzalayarak, çocukların silah altına alımına son verdi. Plan çerçevesinde halen silah altında olan çocukların da serbest bırakılması kararlaştırıldı.
CJTF, eylem planı çerçevesinde çatışmalarda kullandığı çocukların bir kısmını serbest bıraktı. Militanlarının yüzde 40'ı 15 yaş altı çocuklardan oluşan örgüt, böylece ilk kez resmi olarak çatışmalarda kullandığı çocukların bir kısmını serbest bırakmış oldu.
UNICEF serbest bırakılan 833 çocuğun, Maiguduri kentinde CJTF ile bağlantılı bin 175 erkek ve 294 kızın bir kısmı olduğu açıklandı. UNICEF henüz netleşmeyen örgütün savaştırdığı çocuk sayısının 2 bin 200 veya daha fazla olabileceğini kaydetti.
Ülkedeki pek çok silahlı grubun elinde bulundurduğu çocukları halen çatışmalarda savaştırdığı uyarısında bulunan UNICEF Temsilcisi Ironside, çocuk askerlerin rehabilite edilerek topluma kazandırılması çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.
Euronews'te yer alan habere göre; Ironside, 2017 yılında çeşitli örgütler tarafından asker olarak kullanılan ve serbest bırakılan çocuk sayısının ise 8 bin 700 olduğunu ifade etti.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği saldırılarda en az 20 bin kişi öldü, üç milyona yakın kişi ise yaşadıkları yeri terk etti.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle