Nijerya'da 10 Türk gemici kaçırıldı
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya açıklarında silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu bir gemiye saldırarak 10 gemiciyi kaçırdı.
AA muhabirinin aldığı son dakika bilgiye göre, Türkiye bandıralı Paksoy-I kargo gemisine dün akşam saatlerinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda mürettebattan 10 Türk kaçırıldı.
Gemide 18 Türk vatandaşının bulunduğu bildirildi. Kaçırılan Türk gemicilerin kimlikleriyle ilgili henüz bilgi paylaşılmadı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle