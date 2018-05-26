Nijerya milli takımına Rusya yasağı
Rusya’da oynanacak 2018 Dünya Kupası gün sayarken, Nijerya milli takımı antrenörü Gernot Rohr oyunculara özel Rusya yönetmeliği hazırlayıp sunduğu bildirildi.
Futbolcuların Rusya’daki şampiyona sırasında uymaları gereken kuralların başında Rus kızlarıyla ilişkiye girmeme yasağı bulunması dikkat çekti.
Rusya’daki Life haber sitesinin aktardığına göre Alman asıllı antrenör Rohr Rusya yönetmeliğini Nijerya milli takımı futbolcularına geçtiğimiz hafta tebliğ etti. Uyulması mecburi kuralların başında ise tüm şampiyona esnasında kaldıkları kampa Rus kızı getirme yasağı konduğu dikkat çekti. Nijerya milli takımına tek bir istisna tanındı. Milli takımın kaptanı John Obi Mikel’in uzun süre birlikte olduğu Rus kız arkadaşı kampı ziyaret edebilecek.
Rusya’da 14 Haziran 15 Temmuz tarihleri arasında devam edecek Dünya Kupası için diğer katılımcı ülkeler de takım ve taraftarlarına Rusya’da davranış kılavuzları vermeye başladı. Örneğin Arjantin Futbol Federasyonu Rusya’da davranış kılavuzunda Nijerya’dan farklı olarak Rus kızlarıyla kazasız belasız nasıl iyi vakit geçirilebileceğini tarif ediyor.
İngiltere ise şampiyona kılavuzunda Rusya’da dikkatli davranılması uyarısı yapıyor. En ufak taşkınlığın hapiste noktalanabileceğini hatırlatıyor.-
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