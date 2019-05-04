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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
04.05.2019 - 19:35, Son Güncelleme:

Savaş uyarısı: Eğer bir gün ABD bu topraklara dokunmaya kalkarsa...

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Savaş uyarısı: Eğer bir gün ABD bu topraklara dokunmaya kalkarsa...

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Eğer bir gün Amerikan imparatorluğu bu topraklara dokunmaya kalkarsa, vatanı korumak için elimizde silahlarla her zaman hazır olmalıyız." dedi.

Maduro, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez eşliğinde, ülkenin Cojedes eyaletindeki "G/J Jose Laurencio Silva Askeri Eğitim Merkezi"ni ziyaret etti.

Yeni eğitim alan askerleri tebrik eden Nicolas Maduro, "Biz ne zayıf ne de mahrum bir ülkeyiz. Biz kuvvetli bir Ulusal Bolivarcı Silahlı Kuvvetleri olan bir ülkeyiz. Her geçen gün daha fazla birlik ve sadık olmalıyız." diye konuştu.

Maduro, ABD'nin, Venezuela'nın kaynaklarını ele geçirmek istediğini belirterek, "ABD'nin ülkemizi zayıflatmak için farklı bir savaş tarzı var. Bir grup darbeci hainle, Ulusal Bolivarcı Silahlı Kuvvetlerini ortadan kaldırmak için çok para harcayarak kurdukları komploları var." şeklinde konuştu.

Devlet Başkanı Maduro, ordunun sadakatine güvendiğini vurgulayarak, "Sizlere güveniyorum ve bir grup hainin yaptığı, Bolivarcı Ulusal Silahlı

Kuvvetlerini asla kirletemez. Her zaman General Hugo Chavez'e sadık olmalıyız.

Eğer bir gün Amerikan imparatorluğu bu topraklara dokunmaya kalkışırsa, vatanı korumak için elimizde silahlarla her zaman hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı.
Maduro, ABD'nin Monroe Doktrini'ni kullanarak, Latin Amerika ve Karayipler bölgesini kolonileştirmek istediğini de vurguladı.

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