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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
25.09.2019 - 21:42, Son Güncelleme:

New York'ta Türk ailenin evi kundaklandı

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New York'ta Türk ailenin evi kundaklandı

ABD'nin New York eyaletinde bir Türk'e ait araç ile ev kundaklandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kundaklamanın yabancı düşmanlığından kaynaklandığı tahmin ediliyor. 

New York eyaletinin Kong Island bölgesindeki Bay Shore kentinde dün akşam yerel saatle 02.30 civarında bir Türk'e ait araç ile ev kundaklandı. Aslen Rizeli olan İbrahim Karaoğlu (51) ve Ayşe Karaoğlu (43) ile 4 çocuğunun yaşadığı evin etrafı gece ev halkı uykudayken bir anda alev yumağına döndü. Çevredekilerin haber vermesi ile uyanan aile ve çevredekiler yangına müdahale etti.

New Yorkta Türk ailenin evi kundaklandı

Olay yerine gelen Bay Shore itfaiye ekipleri yangını eve sıçramadan söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evin hemen yakınında bulunan kulübe tamamen yandı, ailenin otomobilleri de kısmen zarar gördü. Bay Shore polisi, yangınla ilgili delilleri toplayarak inceleme başlattı. Polis, kundaklama olayını gerçekleştiren kişi ya da kişileri araştırıyor.

New Yorkta Türk ailenin evi kundaklandı

“İSLAMİ YAŞANTIMIZDAN DOLAYI SORUN YAŞIYORDUK”

30 seneden bu yana ABD'de yaşadığını belirten İbrahim Karaoğlu, "İslami yaşantımızdan dolayı bir süreden beri komşularımızla sorun yaşıyorduk. Eşimin ve çocuklarımın başörtüsü kullanmasından dolayı antipati besliyorlar ve her fırsatta da bunu farklı yollarla yansıtıyorlardı" dedi.

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