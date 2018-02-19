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    New York'ta şeyh cenazesi! Böyle defnedildi

    AA
    19.02.2018 - 07:42 | Son Güncelleme:

    ABD'de 92 yaşında hayatını kaybeden Amerika Cerrahi Dergahı Şeyhi Tosun Bekir Bayraktaroğlu için New York'ta cenaze töreni düzenlendi.

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    • New Yorkta şeyh cenazesi Böyle defnedildi
    • New Yorkta şeyh cenazesi Böyle defnedildi
    • New Yorkta şeyh cenazesi Böyle defnedildi
    • New Yorkta şeyh cenazesi Böyle defnedildi

    Kamuoyunda "Tosun Baba" olarak bilinen Bayraktaroğlu için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı.  Bayraktaroğlu'nun cenazesi, New York'taki Cerrahi Dergahı'nın bahçesine defnedildi.  Cenaze törenine katılan Türk Tasavvuf Derneği Başkanı Ömer Tuğrul İnançer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Benim 40 yıllık ahbabım olmakla beraber özellikle sevgi ve hakikatleri yaşamış ve yaşatmış, yaşanmasını talim etmiş bir insan ve çok büyük bir değer.” dedi.

    MANEVİ KIZI HOLLEN KONUŞTU

    ABD'li Aisha Eleanor Hollen ise Bayraktaroğlu'nun manevi kızı olduğunu belirterek, “Tosun Baba ile 40 yıl önce arkadaşımın sayesinde tanışmıştım. O zaman gençtim ve manevi anlamda doğru yolu arıyordum. Kendisi ile tanışana kadar İslam hakkında hiçbir fikrim yoktu. Tanıştıktan sonra zamanla kendisinin kızı gibi olmuştum ve bu şekilde Müslüman oldum.” diye konuştu.

    New Yorkta şeyh cenazesi Böyle defnedildi

    Farklı kültürlerden, farklı ülkelerden birçok insanı bir araya getiren ve Tosun Baba'nın hayatında olduğu gibi vefatında da birleştiren şeyin İslam dininin emrettiği sevgi, kibarlık ve alçak gönüllülük olduğunu ifade eden Hollen, Bayraktaroğlu'nun bunları her zaman taşıdığını söyledi.

    ROBERT MEZUNU, SANAT TARİHİ PROFESÖRÜ

    İstanbul'da 1926 yılında dünyaya gelen Tosun Bekir Bayraktaroğlu, 1945'te Robert Kolej'den mezun olduktan sonra önce ABD'de bir süre mimari eğitimi aldı, daha sonra Londra'da iki yıl sanat tarihi tahsili yaptı. Ardından yeniden ABD'ye dönüp tahsilini New Jersey'de tamamladı. Bayraktaroğlu, 1961'den sonra 30 yıl kadar ABD'de resim, heykel ve sanat tarihi profesörlüğü yaptı. 1950'lerden sonra Paris'te başlayan ressamlık döneminde Avrupa ve Amerika'da birçok sergi açtı. 10 yıl kadar Fas'ta iş adamlığı yaptı ve bir dönem fahri konsolosluk görevini yürüttü.

    New Yorkta şeyh cenazesi Böyle defnedildi
    1974'te İstanbul Karagümrük'teki Cerrahi Dergahına giren Bayraktaroğlu, burada tanıştığı şeyhi Muzaffer Ozak'tan tasavvuf dersleri aldı. 1970'lerin sonuna doğru şeyhinin tavsiyesiyle ABD'ye gelen Tosun Bekir Bayraktaroğlu, halen faaliyetini sürdüren bugünkü Amerika Cerrahi Dergahı'nı kurdu.  "Tosun Baba"nın, hatıratını derlediği "Amerika'da Bir Türk & Şeyh Tosun'un Hatıratı" adlı kitabının yanı sıra 1940'larda derlediği iki şiir kitabı, sanat tarihiyle ilgili birçok makalesi ve tasavvufa dair İngilizceye tercüme ve tefsir ettiği çok sayıda kitabı bulunuyor.

    Etiketler: Bekir Bayraktaroğlu , Cenaze , New York , Cerrahi Dergahı
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