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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
01.11.2019 - 15:36, Son Güncelleme:

'New York'ta bana çok kötü davrandılar' diyen Trump, Florida'ya taşınıyor

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'New York'ta bana çok kötü davrandılar' diyen Trump, Florida'ya taşınıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Partili vali ve belediye başkanını kastederek "Milyonlarca dolar vergi ödüyorum ama New Yorklu siyasetçiler çok kötü davrandılar" diyerek daimi ikametini New York'tan Florida'ya taşıyacağını açıkladı.

New York doğumlu olan Cumhuriyet Partili Trump, New York'taki Trump Tower'da yaşamasına rağmen zamanının çoğunu Palm Beach'teki evinde geçiriyordu.

Vali ve Belediye Başkanı 'kararı memnunlukla karşıladı'

New York Valisi Andrew Cuomo ve New York Belediye Başkanı Bill de Blasio kararı memnunlukla karşıladıklarını açıkladı.

De Blasio, Twitter mesajında "Hiç durma, ne bekliyorsun" derken Cuomo Trump'ın milyonlarca dolar vergi ödediği iddiasına gönderme yaparak "Hepsi senin olsun, Florida" diye yazdı.

New Yorkta bana çok kötü davrandılar diyen Trump, Floridaya taşınıyor

Trump, Mar-a-Lago'daki malikanesinde genelde yabancı misafirlerini ağırlıyor

Trump, ısrarlı çağrılara rağmen şimdiye kadar kaç para vergi ödediğini açıklamadı.

Florida'da yerleşeceği Mar-a-Lago malikanesini 1985'te satın alan Trump, sürekli Florida'dan Washington'a seyahat ediyor.

Trump gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden aday. Donald Trump, dün, beş yıl daha Beyaz Saray'da kalmayı umut ettiğini söyledi.

Trump taşınma kararıyla ilgili Twitter mesajında "New York'u hep seveceğim. Ama maalesef milyonlarca dolar vergi ödememe rağmen belediye ve eyaletin siyasi liderleri bana çok kötü davrandılar. Çok az kişi böyle bir muamele görmüştür" dedi.

New York Times gazetesine göre Trump ve eşi Melania Trump Eylül'de Florida makamlarına ikamet başvurusunda bulundu.

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