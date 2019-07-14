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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
14.07.2019 - 08:26, Son Güncelleme:

New York'ta alışılmadık görüntü

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New York'un en yoğun bölgesi Manhattan'da elektrik kesintisi hayatı felce uğrattı. Kesinti nedeniyle Times Meydanı, Madison Meydanı ve Empire State karanlığa gömüldü.

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  • Manhattanda elektrik kesintisi
  • Manhattanda elektrik kesintisi
  • Manhattanda elektrik kesintisi
  • Manhattanda elektrik kesintisi
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Manhattan'da, dün öğleden sonra batı yakasında uygulanan elektrik kesintisi nedeniyle birçok iş yeri kepenk indirirken, metro seferleri de yapılamadı.

Trafikte de zaman zaman aksamalar yaşanan kentte, polis geniş güvenlik önlemleri alarak, bazı caddelere barikat kurdu.

New Yorkta alışılmadık görüntü

Kentin elektrik dağıtıcısı ConEdison'dan yapılan açıklamada, elektrik kesintisinden 73 binden fazla abonenin etkilendiği bildirildi.

Kesinti nedeniyle Times Meydanı, Madison Meydanı ve Empire State karanlığa gömüldü.

Öte yandan yerel saat ile 22.00 (TSİ 05.00) itibarıyla kentin büyük bölümüne elektrik sağlandığı duyuruldu.

New Yorkta alışılmadık görüntü

New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı açıklamada, elektrik kesintisi nedeniyle metro seferlerinde aksama olduğunu, ancak kimsenin trenlerde mahsur kalmadığını kaydetti.

Cuomo, "Şans eseri elektrik kesintisi nedeniyle kimse yaralanmadı, ancak bu yaşananlar kabul edilemez. Kamu Hizmetleri Birimini bu kesintinin nedenini soruşturmaları ve ortaya çıkarmaları için yönlendiriyorum ki bir daha böyle bir şey yaşanmasın." ifadelerini kullandı.

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