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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

New York zirvesine yelkenliyle gidecek

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New York zirvesine yelkenliyle gidecek

İklim değişikliğine karşı başlattığı gösterilerle çevrecilerin süper starı olan İsveçli Greta Thunberg (16), New York’ta 23 Eylül’de yapılacak BM İklim Zirvesi’ne katılacak. Greta, çevre kirlenmesin diye uçakla değil, yatla okyanusu geçecek.

 

KÜRESEL ısınmaya karşı başlattığı gösterilerle uluslararası üne kovuşan İsveçli ortaokul öğrencisi Greta Thunberg, 23 Eylül’de ABD’nin New York kentinde yapılacak BM İklim Zirvesi’ne katılmak için İngiltere’nin doğusundaki Plymouth kentinden yola çıktı.

RÜZGÂR GÜCÜYLE

Ancak, küresel ısınmaya katkı sağladığı gerekçesiyle seyahatlerinde uçak kullanmayan 16 yaşındaki Greta Thunberg, Atlas Okyanusu’nu Monaco Prensesi Caroline’ın oğlu Pierre Casiraghi’nin sağladığı yelkenliyle geçecek. Alman Boris Herrmann ile Casiraghi’nin kaptanlığını yaptığı sefere Greta’nın yanı sıra babası Svante ve geziyi belgesele çevirecek yapımcı Nathan Grossman da katılıyor.

New York zirvesine yelkenliyle gidecek

SIFIR EMİSYON

Yatın rüzgâr, okyanus akıntıları ve güneş panelleri sayesinde sıfır emisyonla New York’a ulaşması hedefleniyor. Tehlikeli bir durumun söz konusu olması halinde ise teknenin dizel motorları devreye sokulacak. 5500 km’lik yolculuğun 14 gün sürmesi hedefleniyor. Teknenin saatte 55 kilometre hıza ulaşabildiği belirtilirken, sarsıntı ve gürültünün yarattığı strese dayanmanın kolay olmayacağı ifade ediliyor. Yolcular, plastik bir kovayı tuvalet olarak kullanacak. Mönüde ise sıcak suda ısıtılarak tüketilen önceden hazırlanmış vegan gıdalar bulunuyor.

OKULA ARA VERDİ

8-9 yaşından bu yana iklim konularına kafa yormaya başladığını belirten Thunberg, et yemiyor, süt içmiyor, ‘kesinlikle gerekli olduğu’ haller dışında yeni şeyler satın almıyor. Otizmin hafif bir türü olan Asberger teşhisi konmuş olan Greta’nın cuma günleri okula gitmeyerek başlattığı çevre gösterileri, Avrupa’da öğrenciler arasında giderek yayılmıştı. Çevre faaliyetleri için eğitimine bir yıl ara veren Greta, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösteriliyor.

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