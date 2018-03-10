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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya New York Trump'ın kararına 'direniyor'
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Sıradaki Haber:Parası bitince oğlunu internetten sattı

Dünya
AA
10.03.2018 - 10:09, Son Güncelleme:

New York Trump'ın kararına 'direniyor'

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New York Trump'ın kararına 'direniyor'

New York Valisi Andrew Cuomo, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni enerji planından New York eyaletinin muaf tutulması için başvuru yapıldığını duyurdu.

New York Valiliğinden yapılan açıklamada, Trump'ın ocak ayında açıklanan Atlantik Okyanusu kıyılarında petrol ve doğalgaz araması, sondajı ve üretimine izin veren "Amerika'nın Açık Deniz Petrol ve Doğalgaz Potansiyelini Serbest Bırakmak" adlı 5 yıllık planının New York eyaleti ve kıyılarına zarar verileceği belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin federal kıyıları ve açık denizlerinin yüzde 90'ından fazlasının 2019-2024 döneminde petrol ve doğalgaz arama-üretim ve sondaj faaliyetlerine açılmasının öngörüldüğü plana ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cuomo, şu ifadeleri kullandı:  "(2010'da) Meksika Körfezi'ni perişan eden petrol sızıntısı gibi yeni bir felakete karşı okyanuslarımızı korumak yerine, bu federal plan yeni bir felaketin ihtimalini artırıyor. Biz geleceğin temiz enerji ekonomisine ait olduğuna inanıyoruz. New York, Trump hükümetinin çevreye yaptıklarına karşı öncülük edecektir."

Ayrıca açıklamada, New York eyaletinin 22'si güneş enerjisi olmak üzere 26 büyük ölçekli yenilenebilir enerji projesi için 1,4 milyar dolarlık finansman sağlayacağı bildirildi.

Söz konusu miktarın ABD tarihinde tek bir eyalet tarafından yenilenebilir enerji alanında sağlanan en büyük finansman olduğu vurgulanan açıklamada, projelerin temiz enerji üreteceği, karbon emisyonlarını düşüreceği ve 430 binden fazla konuta elektrik sağlayacağı aktarıldı.

"BU KONUDA ADIM ATMA GÖREVİ HEPİMİZE DÜŞÜYOR"

Açıklamada, çevreci politikalarıyla tanınan eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore'un görüşlerine de yer verildi.

ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton döneminde Ocak 1993-Ocak 2001 tarihlerinde ülkenin 45. Başkan Yardımcısı olan Gore, şunları kaydetti:  "Vali Cuomo, iklim krizinin çözümüne yardımcı olmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için olağanüstü bir liderlik sergiliyor. Kendisinin vizyonu ve liderliği, bizi kirli ve yıkıcı fosil yakıtlara daha da bağımlı yapmaya çalışan Trump yönetiminin yaklaşımına tamamen zıtlık taşıyor. Şimdi, her zamankinden daha fazla, bu konuda adım atma görevi hepimize düşüyor."

"MUAFİYET SAĞLANMAZSA TURİZM VE BALIKÇILIK SEKTÖRLERİ KAYBA UĞRAR"

Açıklamada, New York eyaletinin nüfusunun yüzde 60'ının kıyı bölgesinde yaşadığı, New York limanından da 11,4 milyon insanın yararlandığı bilgisi paylaşıldı.
Trump hükümetinin söz konusu enerji planında New York'a muafiyet tanımaması durumunda, eyaletin turizm ve balıkçılık sektörlerinde 320 bin kişilik istihdamın kaybolabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, New York'un okyanus ekonomisinin bireylere 11 milyar dolarlık ücret sağladığı ve ABD'nin gayrisafi yurt içi hasılasına her yıl 23 milyar dolar katkıda bulunduğu kaydedildi.

New York Belediyesi, küresel ısınmaya neden oldukları iddiasıyla, ocak ayında, dünyanın en büyük fosil yakıt şirketlerinden British Petroleum, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil ve Royal Dutch Shell'e dava açıldığını duyurmuştu.,

 2010'da ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki "Deepwater Horizon" adlı petrol platformunda meydana gelen patlamada 11 işçi yaşamını yitirmişti. "ABD tarihindeki en büyük petrol sızıntısı ve çevre felaketi" olarak görülen patlamada 4,2 milyon varil ham petrol okyanusa akmış ve petrol kuyusu ancak patlamadan 87 gün sonra tamamen kapatılabilmişti.

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