New York Times Trump'ı kızdırdı! 1.17 milyar dolar...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriNew York Times Trump'ı kızdırdı! 1.17 milyar dolar...
GeriDünya New York Times Trump'ı kızdırdı! 1.17 milyar dolar...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
08.05.2019 - 20:03, Son Güncelleme:

New York Times Trump'ı kızdırdı! 1.17 milyar dolar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
New York Times Trump'ı kızdırdı! 1.17 milyar dolar...

Amerikan New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın şirketlerinin 1985-1994 yıllarında 1,17 milyar dolar zarara uğradığını iddia etti.

ABD'de Başkan Trump'ın vergi iade kayıtlarını açıklamaması tartışması sürerken New York Times, Trump'ın vergi kayıtlarına ulaştığını öne sürdü.

Gazetenin haberine göre, Trump'ın şirketleri, 1985-1994 döneminde 1,17 milyar dolar zarara uğradı.

Trump, bu zarar kaydı sayesinde söz konusu yıllarda gelir vergisi ödemekten de muaf oldu.

TRUMP NEW YORK TİMES'A YÜKLENDİ

Trump ise sürekli "yalan haberler" yapmakla suçladığı New York Times'ın haberine Twitter hesabından tepki gösterdi.

1980'li ve 90'lı yıllarda, emlak işiyle uğraşanların hepsinin zarar kayıtlarının olduğunu savunan Trump, "O yıllarda herkes vergi nedeniyle, kendini zarara uğramış gibi gösteriyordu. Bunu tüm emlakçılar yapıyordu ve daha sonra bankalarla yeniden masaya oturuyordu. Bu bir spor gibiydi." ifadelerini kullandı.
Trump, New York Times'a da yüklenerek, "Ayrıca, ortaya atılan oldukça eski bilgiler, son derece yanlış yalan haberlerin başarılı işi." değerlendirmesinde bulundu.

NEW YORK TİMES'IN TRUMP'IN "VERGİ KAÇIRDIĞI" İDDİASI

New York Times'ın, ekimde yayımlanan ve Trump'ın 1990'lı yıllarda şaibeli vergi stratejilerine karıştığını ve ailesinin milyonlarca dolar vergi kaçırmasına yardım ettiğini ileri sürdüğü haberi Amerikan kamuoyunun gündemine oturmuştu.

Haberde, Trump'ın kendi mirasını kendisi oluşturduğu iddialarının aksine, babasından dolayı uzun süredir büyük bir mirasın sahibi olduğu kaydedilerek, Trump'ın 3 yaşına kadar 200 bin doların sahibi, 8 yaşında milyoner, 40'lı ve 50'li yaşlarında ise yılda 5 milyon doların sahibi olduğu vurgulanmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber

Gürcistan'a eski kimlikle gidilemeyecek

Almanya'dan çok önemli İran açıklaması

Saldırı altındaki İdlib'de DHA ekibi ölümden döndü

ABD'den kritik Çin kararı!