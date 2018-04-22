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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
22.04.2018 - 00:40, Son Güncelleme:

New York Times iddia etti: ABD göçmen çocuklarına el koyuyor

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New York Times iddia etti: ABD göçmen çocuklarına el koyuyor

New York Times gazetesi, ekim ayından bu yana kaçak olarak ülkeye girmeye çalışan göçmenlerin 700 çocuğuna devletin gerçek anne-babaları olmadığı ya da çocukların güvende olmayacakları gerekçesiyle el konulduğunu yazdı.

ABD Başkanı Trump yönetiminin,  kaçak ülkeye girmeye çalışırken yakalanan göçmenleri çocuklarından ayırma politikası New York Times’a haber oldu. NYT, resmi yetkililere dayanarak geçtiğimiz yılın ekim ayından beri 700 çocuğun, ailelerinden ya da ailesi oldukları söyleyen kişilerden zorla alındığını yazdı. Çocuklardan 100’ünün 4 yaş altı olduğu ifade edildi. Göçmenlerin, çocukların gözaltında tutulma süresinin sınırlı olması nedeniyle gözaltında daha az kalmak için yanlarında çocuklarını getirdiği bilinen bir yöntem. Bunlar arasında kendilerinin olmayan çocukları kullananlar da var.

GÖÇÜ CAYDIRMAK İÇİN
ABD’li yetkililer ise bu çocukların ebeveyni olduğunu belirleyemedikleri ve çocukların tehlikede olduğu durumlarda çocukları ayırdıklarını söylüyor ve bir caydırma politikası olduğunu reddediyor. Ancak Trump’ın Özel Kalem Müdürü John Kelly, İç Güvenlik Bakanlığı döneminde aralarındaki bağı kanıtlayamadıkları hallerde çocukları ebeveynden ayırmayı, göçmenlerin ABD’ye gelişine karşı caydırıcı bir yöntem olarak savunmuştu.

‘ZALİMCE BİR UYGULAMA’
Göçmen haklarını savunan bir kuruluşun müdürü Michelle Brane çocukların ailelerinden ayrılmasının ‘zalimce olduğunu ve Amerikan tarzına uymadığını’ söylüyor. NYT’e göre İç Güvenlik Bakanlığı böyle bir politikayı resmen kabul etmediğini duyursa da sahadaki uygulama bu yönde oluyor. Çocuklar bir koruma evine yerleştirildikten sonra ABD’de bir akrabaları olup olmadığı inceleniyor ve bulunursa onlara teslim ediliyor. Yoksa çocukların ne kadar koruma evinde kalacağı belirsiz.

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