New York Times iddia etti: ABD göçmen çocuklarına el koyuyor
New York Times gazetesi, ekim ayından bu yana kaçak olarak ülkeye girmeye çalışan göçmenlerin 700 çocuğuna devletin gerçek anne-babaları olmadığı ya da çocukların güvende olmayacakları gerekçesiyle el konulduğunu yazdı.
ABD Başkanı Trump yönetiminin, kaçak ülkeye girmeye çalışırken yakalanan göçmenleri çocuklarından ayırma politikası New York Times’a haber oldu. NYT, resmi yetkililere dayanarak geçtiğimiz yılın ekim ayından beri 700 çocuğun, ailelerinden ya da ailesi oldukları söyleyen kişilerden zorla alındığını yazdı. Çocuklardan 100’ünün 4 yaş altı olduğu ifade edildi. Göçmenlerin, çocukların gözaltında tutulma süresinin sınırlı olması nedeniyle gözaltında daha az kalmak için yanlarında çocuklarını getirdiği bilinen bir yöntem. Bunlar arasında kendilerinin olmayan çocukları kullananlar da var.
GÖÇÜ CAYDIRMAK İÇİN
ABD’li yetkililer ise bu çocukların ebeveyni olduğunu belirleyemedikleri ve çocukların tehlikede olduğu durumlarda çocukları ayırdıklarını söylüyor ve bir caydırma politikası olduğunu reddediyor. Ancak Trump’ın Özel Kalem Müdürü John Kelly, İç Güvenlik Bakanlığı döneminde aralarındaki bağı kanıtlayamadıkları hallerde çocukları ebeveynden ayırmayı, göçmenlerin ABD’ye gelişine karşı caydırıcı bir yöntem olarak savunmuştu.
‘ZALİMCE BİR UYGULAMA’
Göçmen haklarını savunan bir kuruluşun müdürü Michelle Brane çocukların ailelerinden ayrılmasının ‘zalimce olduğunu ve Amerikan tarzına uymadığını’ söylüyor. NYT’e göre İç Güvenlik Bakanlığı böyle bir politikayı resmen kabul etmediğini duyursa da sahadaki uygulama bu yönde oluyor. Çocuklar bir koruma evine yerleştirildikten sonra ABD’de bir akrabaları olup olmadığı inceleniyor ve bulunursa onlara teslim ediliyor. Yoksa çocukların ne kadar koruma evinde kalacağı belirsiz.
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