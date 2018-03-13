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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerNew York sokaklarında akıl almaz Afrin yalanı!
Dünya New York sokaklarında akıl almaz Afrin yalanı!
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Dünya
ANKARA (AA)
13.03.2018 - 12:48, Son Güncelleme:

New York sokaklarında akıl almaz Afrin yalanı!

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New York sokaklarında akıl almaz Afrin yalanı!

PKK sempatizanlarının dün New York'ta düzenlediği mitingde, AA'nın Halep'te çektiği yaralı çocuk fotoğraflarının yer aldığı reklam kamyonu, şehrin sokaklarında "Afrin'de siviller tehlikede" yalanıyla dolaştı. Reklam kamyonundaki görsellerin AA tarafından Halep'te Rus savaş uçaklarının saldırısından sonra çekildiği ortaya çıktı.

TERÖR örgütü PKK destekçileri, dün ABD'nin New York şehrinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı harekâtını karalamak için  Halepli çocukların görsellerinin olduğu reklam kamyonunu "Afrin'de siviller tehlikede" yalanıyla şehrin sokaklarında dolaştırdı.

Elektronik bilbordunda 2 çocuk fotoğrafının yer aldığı kamyonet, üzerinde yazılı "Savaşın 50. gününde Türk güçleri şehirden 2 kilometre uzakta. Siviller tehlikede" yalanıyla New York sokaklarında dolaştırılarak propaganda yapıldı.     

AFRİN'DE DEĞİL HALEP'TE ÇEKİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI     

Örgüt destekçilerinin, dün New York'daki Birlemiş Milletler (BM) binası önünde düzenlediği PKK'ya destek mitinginde kullandığı reklam kamyonundaki yaralı çocuk görsellerinin Afrin'de değil, Halep'te çekildiği ortaya çıktı.     

Bilbordun sağ tarafında yer alan görselin, AA tarafından 11 Temmuz 2016'da Halep'te çekildiği tespit edildi.  Fotoğrafta, 2 kardeşin, Rus savaş uçaklarının hava saldırısından kaçışı görülüyor.     

Bilbortta yer alan diğer yaralı çocuk görselinin de yine AA tarafından Halep'te Rus savaş uçaklarının saldırısından sonra çekildiği ve 11 Ekim 2016 tarihli olduğu belirlendi.     

Terör örgütüne yakın sosyal medya hesapları daha önce de AA'nın Doğu Guta'da çektiği, 2 yaralı çocuğun yer aldığı fotoğrafı Afrin'de çekilmiş gibi servis etmişti.

New York sokaklarında akıl almaz Afrin yalanı

New York sokaklarında akıl almaz Afrin yalanı

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