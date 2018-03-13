New York sokaklarında akıl almaz Afrin yalanı!
PKK sempatizanlarının dün New York'ta düzenlediği mitingde, AA'nın Halep'te çektiği yaralı çocuk fotoğraflarının yer aldığı reklam kamyonu, şehrin sokaklarında "Afrin'de siviller tehlikede" yalanıyla dolaştı. Reklam kamyonundaki görsellerin AA tarafından Halep'te Rus savaş uçaklarının saldırısından sonra çekildiği ortaya çıktı.
TERÖR örgütü PKK destekçileri, dün ABD'nin New York şehrinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı harekâtını karalamak için Halepli çocukların görsellerinin olduğu reklam kamyonunu "Afrin'de siviller tehlikede" yalanıyla şehrin sokaklarında dolaştırdı.
Elektronik bilbordunda 2 çocuk fotoğrafının yer aldığı kamyonet, üzerinde yazılı "Savaşın 50. gününde Türk güçleri şehirden 2 kilometre uzakta. Siviller tehlikede" yalanıyla New York sokaklarında dolaştırılarak propaganda yapıldı.
AFRİN'DE DEĞİL HALEP'TE ÇEKİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Örgüt destekçilerinin, dün New York'daki Birlemiş Milletler (BM) binası önünde düzenlediği PKK'ya destek mitinginde kullandığı reklam kamyonundaki yaralı çocuk görsellerinin Afrin'de değil, Halep'te çekildiği ortaya çıktı.
Bilbordun sağ tarafında yer alan görselin, AA tarafından 11 Temmuz 2016'da Halep'te çekildiği tespit edildi. Fotoğrafta, 2 kardeşin, Rus savaş uçaklarının hava saldırısından kaçışı görülüyor.
Bilbortta yer alan diğer yaralı çocuk görselinin de yine AA tarafından Halep'te Rus savaş uçaklarının saldırısından sonra çekildiği ve 11 Ekim 2016 tarihli olduğu belirlendi.
Terör örgütüne yakın sosyal medya hesapları daha önce de AA'nın Doğu Guta'da çektiği, 2 yaralı çocuğun yer aldığı fotoğrafı Afrin'de çekilmiş gibi servis etmişti.
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