Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>New York savcıları tecavüzle suçlanan Weinstein'a dava açtı

    New York savcıları tecavüzle suçlanan Weinstein'a dava açtı

    BBC Türkçe
    12.02.2018 - 09:26 | Son Güncelleme:

    ABD'nin New York eyaletinde savcılar, çok sayıda kadının taciz ve tecavüzle suçladığı film yapımcısı Harvey Weinstein'ın şirketi Weinstein Company'ye, çalışanlarını Harvey Weinstein'dan korumadığı gerekçesiyle dava açtı.

    Weinstein ise hakkındaki iddiaları reddediyor.

    Pazar günü bir açıklama yapan New York Başsavcısı Eric Schneiderman şirketin yanı sıra Weinstein'ın kendisine ve kardeşi Robert'e de dava açtıklarını duyurdu.

    Dört aylık bir soruşturmanın açılan dava, bir grup yatırımcıya satılma sürecinde olan şirketin satışını da etkileyebilir.

    Açıklamasında şirketin satışına da değinen Schneiderman, "Saldırganların ve yardım edenlerin haksız bir şekilde zenginleşmesine izin verilemez" dedi ve satıştan gelecek parayla mağdurların tazminatlarının ödeneceğinin garanti altına alınmasını talep etti.

    İş kadını Maria Contreras-Sweet'in Weinstein Company'yi 500 milyon dolara satın almak istediği belirtiliyordu.

    Reuters'a konuşan kaynaklar, son gelişmenin ardından satış görüşmelerinin askıya alındığını söyledi.

    Etiketler: son dakika , haberler , haber
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri