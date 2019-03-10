New York kenti iflas edebilir
Ekonomi uzmanları olası bir resesyon durumunda ABD'nin en kalabalık kenti New York'un 1975 yılından sonra ilk defa iflas edebileceği konusunda uyarı yaptı.
Ekonomi uzmanları ABD'nin New York kentinin ağır vergi yükü, dışarı göç ve aşırı kamu harcaması sebebiyle iflasa yalnızca bir resesyon uzaklıkta yer aldığı konusunda uyarılarda bulundu.
Ekonomist Milton Ezrati, New York kentinin bütçe açığı verdiğini ve olası bir resesyon durumunda kentin zor duruma düşeceğini söyledi.
Kentin halihazırda zorlu ekonomik süreçten geçtiğini belirten Ezrati, ufak bir aksaklıkta neredeyse imkansız noktaya ulaşmanın hiç de zor olmadığı konusunda uyardu.
New York kenti en son 1975 yılında iflas etmenin eşiğine gelmişti. Dönemin başkanı Gerald Ford, kenti borç batağından kurtarmayı reddetmişti.
Geçtiğimiz ekim ayında New York kent yönetiminden yapılan açıklamada, teminatlı tahviller, emekli aylıkları ve kamu sektörü çalışanları için ayrılan emeklilik hakları dahil uzun dönemli yükümlülüklerin 257.3 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştığını ve bu rakamın 2017 yılına nazaran 4.7 milyar dolar arttığını duyurmuştu.
Vatandaş Bütçe Komisyonu'na göre New York'ta hane halkının ortalama borç yükü bin 500 dolar ila 82 bin 577 dolar arasında artış gösterdi.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun yeni bütçe tasarısı 89.2 milyar doların yanı sıra ek 3 milyar dolar ödenek daha içeriyor.
Uzmanlar, Başkan Blasio'nun 2020 bütçe taslağında 750 milyon dolar tasarruf öngörüldüğünü söylese de olası bir resesyon durumunda bu rakamın yeterli olmayacağı konusunda hem fikir.
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