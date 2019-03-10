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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Mehmet Can Kömürcü - Fotoğraf: AP
10.03.2019 - 16:30, Son Güncelleme:

New York kenti iflas edebilir

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New York kenti iflas edebilir

Ekonomi uzmanları olası bir resesyon durumunda ABD'nin en kalabalık kenti New York'un 1975 yılından sonra ilk defa iflas edebileceği konusunda uyarı yaptı.

Ekonomi uzmanları ABD'nin New York kentinin ağır vergi yükü, dışarı göç ve aşırı kamu harcaması sebebiyle iflasa yalnızca bir resesyon uzaklıkta yer aldığı konusunda uyarılarda bulundu.

Ekonomist Milton Ezrati, New York kentinin bütçe açığı verdiğini ve olası bir resesyon durumunda kentin zor duruma düşeceğini söyledi.

Kentin halihazırda zorlu ekonomik süreçten geçtiğini belirten Ezrati, ufak bir aksaklıkta neredeyse imkansız noktaya ulaşmanın hiç de zor olmadığı konusunda uyardu.

New York kenti en son 1975 yılında iflas etmenin eşiğine gelmişti. Dönemin başkanı Gerald Ford, kenti borç batağından kurtarmayı reddetmişti.

Geçtiğimiz ekim ayında New York kent yönetiminden yapılan açıklamada, teminatlı tahviller, emekli aylıkları ve kamu sektörü çalışanları için ayrılan emeklilik hakları dahil uzun dönemli yükümlülüklerin 257.3 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştığını ve bu rakamın 2017 yılına nazaran 4.7 milyar dolar arttığını duyurmuştu.

Vatandaş Bütçe Komisyonu'na göre New York'ta hane halkının ortalama borç yükü bin 500 dolar ila 82 bin 577 dolar arasında artış gösterdi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun yeni bütçe tasarısı 89.2 milyar doların yanı sıra ek 3 milyar dolar ödenek daha içeriyor.

Uzmanlar, Başkan Blasio'nun 2020 bütçe taslağında 750 milyon dolar tasarruf öngörüldüğünü söylese de olası bir resesyon durumunda bu rakamın yeterli olmayacağı konusunda hem fikir.

 

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