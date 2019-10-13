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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
Haber Giriş: 13.10.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

New York hızlı treninde sürpriz evlilik teklifi

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New York hızlı treninde sürpriz evlilik teklifi

Amerikalılar, İzmirli gencin trende yaptığı evlilik teklifine hayran kaldı. Yolcular, dakikalarca alkışladı.

New York'ta yaşayan İzmirli 25 yaşındaki Yiğit Sezgin, Çin asıllı Amerikalı sevgilisi 24 yaşındaki Claire Bauere aylar önce tanışarak aşık olduğu trende evlilik teklifi yaptı.

YOLCULAR ALKIŞ YAĞMURUNA TUTTU

New York şehrinin Larchmont bölgesinde oturan İzmirli 25 yaşındaki Yiğit Sezgin, mimar sevgilisi 24 yaşındaki Claire Bauere sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Yiğit Sezgin, sevgilisi Clairee onu yemeğe götüreceğini söyledi ve Claire ile birlikte, aylar önce tanıştıkları ve aşık oldukları Grand Central trenine bindi. Makiniste de konuyla ilgili bilgi veren Sezgin'in yaptığı sürpriz, yolcular tarafından şaşkınlık ve mutlulukla karşılandı.

New York hızlı treninde sürpriz evlilik teklifi

MAKİNİST YİĞİT, DOSTUM SÖZ SENDE DEDİ

Makinistin, "İyi akşamlar bayanlar ve baylar. Grand Central trenine hoş geldiniz. Bu akşam devamlı yolcularımız olan Claire ve Yiğit bizimle. Yiğit ve Claire bu trende 7 ay önce karşılaştılar ve bugün Yiğitin Claire çok özel bir sorusu var. Birkaçımız bu özel ana şahitlik edeceğiz. Yiğit dostum söz sende" anonsunu duyan Claire Bauer, şaşkınlığını ve gözyaşlarını gizleyemedi.

New York hızlı treninde sürpriz evlilik teklifi

Yiğit Sezgin makinistin anonsundan sonra sevgilisi Claire Bauere evlenme teklifinde bulunup yüzük taktı. Genç kız, Evet diyerek teklifi kabul etti.

New York hızlı treninde sürpriz evlilik teklifi

Yiğit Sezgin ile Claire Bauer daha sonra bir restorana giderek bu anlamlı günü kutladı. Sezgin ilk görüşte aşık olduğu sevgilisi için uzun zamandır böyle bir sürpriz hazırladığını ifade ederek, "Bir gün okuldan eve giderken trende uyuyakalmışım. Çok yorgundum sınavlarım vardı trene biner binmez uyumuşum. Uyandığımda yanımda Claire vardı. O gün kendisine aşık oldum. Bugünü dört gözle bekliyordum. Aynı trene bindik bugün ve sağ olsun makinist de ricamı kırmadı. Bizim için unutulmaz bir anı oldu" dedi.

New York hızlı treninde sürpriz evlilik teklifi

Claire Bauer ise sevgilisinin yaptığı sürprize çok şaşırdığını ve çok da mutlu olduğunu ifade ederek, "Yiğit harika bir insan. Onunla yaşlanmak istiyorum. Yaptığı bu sürprizi ömür boyu unutmayacağım" dedi.

 

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