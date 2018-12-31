Netanyahu’ya bayrak açtı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin erken seçim kararı almasının ardından hükümet içinden Netanyahu’yu siyasi açıdan zorlayacak bir hamle geldi.
Hükümette Netanyahu’ya yakın isimlerden İsrail Adalet Bakanı Ayalet Shaked, kendi partisinden ayrıldığını duyurarak İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett’in kurduğu yeni siyasi oluşuma katılma kararı aldığını açıkladı. İsrail basını, “Hayemin Hehadash” (Yeni Sağ) isimli yeni siyasi oluşumun seçimlerde Netanyahu’ya ciddi bir rakip olmasının beklendiğini yazdı. İsrailli Jerusalem Post gazetesi, “sağcı ve seküler” ittifakı olarak nitelendirilen yeni partinin ilk hedefinin Netanyahu’nun Likud partisinin oylarını bölmek olduğunu yazdı. Netanyahu kısa süre önce Kasım 2019’da planlanan İsrail seçimlerinin nisana alındığını duyurmuştu. Netanyahu’nun erken seçimi duyurmasının ardından yapılan ilk kamuoyu araştırmasında ise Netanyahu’nun Likud partisi önde gözüküyor. Maariv gazetesinin anketine göre, Likud 2015 yılındaki seçimlerde olduğu gibi en az 30 sandalye kazanıyor.
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