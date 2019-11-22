Netanyahu’ya 3 suçlamadan dava
Eylül ayında yapılan erken seçimin ardından hükümetin kurulamadığı İsrail’de, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında rüşvet, yolsuzluk ve görevini kötüye kullandığı suçlamalarıyla dava açılacak.
İddiaları reddeden Netanyahu, atılan adımı “darbe” olarak niteledi.
İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, Başbakan Netanyahu hakkında rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla dava açılmasına karar verdi. Ülke tarihinde ilk kez bir başbakan bu suçlamalardan yargılanacak. İsrail’in en uzun süre görev yapan başbakanı olan Netanyahu, suçlu bulunursa 10 yıla kadar hapis cezası alabilir. Netanyahu’nun iş adamlarından çeşitli hediyeler aldığı ve kendisiyle ilgili olumlu haberler yapması için bazı medya kuruluşlarına imtiyazlar sağladığı iddia ediliyor. Netanyahu’nun bu aşamada başbakanlık görevinden istifa etme zorunluluğu ise bulunmuyor. Dün kameralar karşısına geçen Netanyahu, “Hazırlanan iddianame bana karşı bir darbe girişimidir” dedi. Soruşturmanın “politik motivasyona sahip” olduğunu savunan Netanyahu, “Burada olan şey başbakana bir darbe girişimidir. Soruşturmacıların amacı sağ kanadı hükümetten çıkarmak. Bu ülkeyi yönetmeye devam edeceğim” dedi.
İSRAİL’DE TOP KNESSET’TE
İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, hem Başbakan Binyamin Netanyahu’nun hem de Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz’ın hükümeti kurmakta başarısız olmasının ardından hükümet kurma görevini meclise verdi. Rivlin, meclisten hükümeti kurarak yeni bir erken seçimden kaçınmasını talep etti. Jerusalem Post gazetesi, erken seçimden kaçınmak isteyen Rivlin’in ‘meclise başbakan seçmesi için yalvardığını’ yazdı. İsrail meclisinin başbakan seçememesi durumunda erken seçime gidileceği belirtiliyor. Eylül seçimlerinde partisi Likud’un ikinci olmasına rağmen hükümet kurma görevini öncelikli olarak alan Netanyahu başarısız olmuştu. Bunun üzerine bu hak, en fazla oyu alan Mavi-Beyaz’ın lideri Benny Gantz’a geçmiş, ancak o da herhangi bir hükümet formülü ortaya koyamamıştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle