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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
22.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Netanyahu’ya 3 suçlamadan dava

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Netanyahu’ya 3 suçlamadan dava

Eylül ayında yapılan erken seçimin ardından hükümetin kurulamadığı İsrail’de, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında rüşvet, yolsuzluk ve görevini kötüye kullandığı suçlamalarıyla dava açılacak.

İddiaları reddeden Netanyahu, atılan adımı “darbe” olarak niteledi.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, Başbakan Netanyahu hakkında rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla dava açılmasına karar verdi. Ülke tarihinde ilk kez bir başbakan bu suçlamalardan yargılanacak. İsrail’in en uzun süre görev yapan başbakanı olan Netanyahu, suçlu bulunursa 10 yıla kadar hapis cezası alabilir. Netanyahu’nun iş adamlarından çeşitli hediyeler aldığı ve kendisiyle ilgili olumlu haberler yapması için bazı medya kuruluşlarına imtiyazlar sağladığı iddia ediliyor. Netanyahu’nun bu aşamada başbakanlık görevinden istifa etme zorunluluğu ise bulunmuyor. Dün kameralar karşısına geçen Netanyahu, “Hazırlanan iddianame bana karşı bir darbe girişimidir” dedi. Soruşturmanın “politik motivasyona sahip” olduğunu savunan Netanyahu, “Burada olan şey başbakana bir darbe girişimidir. Soruşturmacıların amacı sağ kanadı hükümetten çıkarmak. Bu ülkeyi yönetmeye devam edeceğim” dedi.

Netanyahu’ya 3 suçlamadan dava

İSRAİL’DE TOP KNESSET’TE

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, hem Başbakan Binyamin Netanyahu’nun hem de Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz’ın hükümeti kurmakta başarısız olmasının ardından hükümet kurma görevini meclise verdi. Rivlin, meclisten hükümeti kurarak yeni bir erken seçimden kaçınmasını talep etti. Jerusalem Post gazetesi, erken seçimden kaçınmak isteyen Rivlin’in ‘meclise başbakan seçmesi için yalvardığını’ yazdı. İsrail meclisinin başbakan seçememesi durumunda erken seçime gidileceği belirtiliyor. Eylül seçimlerinde partisi Likud’un ikinci olmasına rağmen hükümet kurma görevini öncelikli olarak alan Netanyahu başarısız olmuştu. Bunun üzerine bu hak, en fazla oyu alan Mavi-Beyaz’ın lideri Benny Gantz’a geçmiş, ancak o da herhangi bir hükümet formülü ortaya koyamamıştı.

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