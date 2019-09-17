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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
17.09.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

Netanyahu'nun partisinden 'acil' toplantı kararı

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Netanyahu'nun partisinden 'acil' toplantı kararı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, İsrail vatandaşı Filistinliler ile sol partileri destekleyen seçmenlerin seçimlere katılım oranının yüksek olduğunu öne sürerek "acil" toplantı kararı aldı. Netanyahu, sağ seçmeni sandığa gitmeye ikna etmek için benzer taktikleri 9 Nisan'da ve 2015'te yapılan seçimlerde de kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, İsrail vatandaşı Filistinliler ile sol partileri destekleyen seçmenlerin sandığa gitme oranının yüksek olduğunu iddia ederek kurmaylarını "acil" toplantıya çağırdı.

Likud'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, parti kurmayları yerel saatle 14.00'te Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutunda Netanyahu başkanlığında "acil" toplanacak.

Açıklamada, İsrail vatandaşı Filistinliler ile sol partileri destekleyen seçmenlerin sandığa gitme oranının "yüksek" olması nedeniyle acil toplantı kararı alındığı belirtildi.

Likud, Filistinliler ile sol seçmenlerin sandığa gitme oranının yüksek olduğunu ileri sürse de Netanyahu'nun rakibi eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı bu iddiayı reddetti.

Mavi-Beyaz'dan yapılan açıklamada ise, seçimlere katılım oranının sağ seçmenin yoğun yaşadığı bölgelerde daha fazla olduğu, başkent Tel Aviv gibi sol seçmenin ağırlıktaki bölgelerde ise seçimlere katılım oranının 9 Nisan'daki seçime göre daha düşük kaldığı ileri sürüldü.

KATILIM ORANI BİR ÖNCEKİNE GÖRE YÜKSEK

Öte yandan İsrail Merkez Seçim Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 12.00'ye kadar seçimlere katılım oranın yüzde 26,8'e ulaştığı ifade edildi.

Bu oranın bir önceki seçimlerin yapıldığı 9 Nisan'dan yüzde 2 daha fazla olduğuna dikkati çekildi.

NETANYAHU BUNU HEP YAPIYOR

Başbakan Netanyahu, 9 Nisan ve 2015'teki seçimlerde de benzer taktiği kullanarak oyunu artırmayı başarmıştı.

İsrail Başbakanı 2015'teki seçimlerde, seçim günü öğleden önce sosyal medyada bir paylaşımda bulunarak "Sağcı hükümet tehlikede. Arap seçmen sandığa akın ediyor. Solcu sivil toplum kuruluşları onları otobüslerle oy vermeye götürüyor." demişti.

Netanyahu'nun bu sözleri ırkçı olmakla eleştirilmiş, seçimlerde ikinci parti olan merkez-sol eğilimli Siyonist Birlik lideri İzak Herzog, İsrail Başbakanı'na, "Arap seçmenlerden özür dilemesi" çağrısında bulunmuştu.

Bu sözleriyle radikal İsrail seçmenini kendisine oy vermesi için sandığa yönlendirmeyi hedefleyen Netanyahu, seçim bittikten sonra ise yaptığı bu kışkırtıcı açıklamalarından dolayı özür dilemişti.

Netanyahu, 9 Nisan'daki seçimde de seçim yasaklarını delerek oy verme işlemleri devam ettiği sırada sözde oy oranlarını gösteren bir grafik yayınlamış ve sol partilerin çok önde olduğunu öne sürerek sağ seçmenden sandığa gitmesini istemişti.

Bu seçimde de yasakları çiğnemeye devam eden Netanyahu, bu sabah itibariyle sosyal medya hesabından oy kullanma oranlarını gösterdiğini iddia ettiği bir belge yayınlayarak yine sol partilerin önde olduğunu ileri sürerek Filistinli partilerin destek verdiği sol bir hükümetin kurulmasını önlemek için sağ seçmeni sandığa gitmeye davet etti.

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