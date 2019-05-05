Netanyahu'nun ardından 'bombardımanı arttırın' talimatı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriNetanyahu'nun ardından 'bombardımanı arttırın' talimatı
GeriDünya Netanyahu'nun ardından 'bombardımanı arttırın' talimatı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
05.05.2019 - 18:49, Son Güncelleme:

Netanyahu'nun ardından 'bombardımanı arttırın' talimatı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Netanyahu'nun ardından 'bombardımanı arttırın' talimatı

İsrail güvenlik kabinesi orduya, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanın artırılması talimatını verdi. Öte yandan İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda biri hamile 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle dünden bu yana şehit olan Filistinlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Yediot Aharanot gazetesinin İsrailli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'deki tırmanan gerginliği görüşmek üzere toplandı.

Güvenlik kabinesi, orduya, Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanın artırılması ve Gazze Şeridi çevresindeki birliklerinin takviye edilmesi yönünde talimat verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gün içerisinde yaptığı açıklamada, orduya, Gazze Şeridi'ndeki gruplara yönelik geniş kapsamlı saldırılarına devam etmesi emri verdiğini ifade etmişti.

GAZZE'DEN İSRAİL'E 600 ROKET ATILDI

İsrail ordusundan, Gazze'ye yönelik hava saldırılarının devam ettiği açıklanırken, Filistinli grupların İsrail'in Gazze'ye yakın bölgelerine roket atmayı sürdürdüğü ifade edildi. Açıklamada, gerginliğin tırmandığı dünden bu yana Gazze Şeridi'nden İsrail'e 600 roket atıldığı öne sürüldü.

İsrail Kamu Yayın Kurulu'nun (KAN) İsrail Hava Kuvvetleri kaynaklarına dayandırdığı haberinde, dünden bu yana İsrail'in güney beldelerine Gazze Şeridi'nden 600 roket atıldığı aktarıldı.

Haberde, roketlerin büyük bölümünün İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemince imha edildiği belirtildi.

17'YE YÜKSELDİ

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hamile bir kadının da aralarında bulunduğu 5 kişi daha şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 9 aylık hamile olan Emani el-Medhun (33), Abdullah Abdurrahim (22) ve Fadi Ragıb Bedran (31) şehit oldu.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Refah kentinin farklı bölgelerinde düzenlediği saldırılarda da Musa Hüseyin Muammer (24) ve Ali Abdulcevad'ın (51) şehit olduğu, devam eden saldırılar nedeniyle yaralanan Filistinlilerin sayısının 110'a çıktığı belirtildi.

Dünden bu yana süren İsrail saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 17'ye yükseldi.

İSRAİL-GAZZE ARASINDAKİ GERGİNLİK

Gazze Şeridi'nde cuma günü keskin nişancı ateşiyle iki İsrail askerinin yaralanmasının ardından bölgede şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, dün abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail'in dünden bu yana düzenlediği saldırılarda 14 aylık bir kız bebek ve hamile annesinin de aralarında bulunduğu 10 Filistinli şehit olmuş, 83 kişi yaralanmıştı. Gazze'den atılan roketler nedeniyle de 1'i Filistin asıllı 3 İsrailli ölmüştü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde AA'nın ofisinin de bulunduğu bina yıkılmıştı. Yardımeli Derneği ise dün akşam İsrail'in, Gazze'de bürolarının bulunduğu binayı da bombaladığını duyurmuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırısında 2 Filistinli şehit oldu

Kanlı gecenin ardından Netanyahu'dan skandal açıklama

NATO'dan Türkiye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan S-400 açıklaması