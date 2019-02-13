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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
13.02.2019 - 07:27, Son Güncelleme:

Netanyahu'dan Suriye'ye saldırı itirafı

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Netanyahu'dan Suriye'ye saldırı itirafı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilindeki bazı bölgelerin tank atışlarıyla vurulmasının arkasında İsrail ordusunun olduğunu doğruladı.

Netanyahu, 13-14 Şubat'ta Polonya'da düzenlenecek "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansa katılmak için Varşova'ya hareketinden önce başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Binyamin Netanyahu, Suriye hariç bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerinin "çok iyi" olduğunu söyledi.

"HER ZAMAN İRAN'I DURDURMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Varşova'daki konferansın odak noktasının İran olduğunu belirten Netanyahu, konferansın önemini vurguladı.

İsrail'in İran'a karşı attığı adımlara değinen Netanyahu, "Her zaman İran'ı durdurmak için çalışıyoruz. Dün de dahil olmak üzere her gün İran ve onun bölgeye yerleşme girişimlerine karşı çalışmalar yapıyoruz." ifadesini kullanarak dünkü saldırıların İsrail ordusu tarafından yapıldığını açıklamış oldu.

Suriye'deki yerel kaynaklar dün İsrail tarafından Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde Beşşar Esed rejimine destek veren Hizbullah noktalarının tank atışlarıyla vurulduğunu duyurmuş, İsrail makamlarından ise herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI

İsrail, bölgedeki İran güçlerini gerekçe göstererek son yıllarda başta Şam olmak üzere Suriye'nin farklı bölgelerine birçok hava saldırısı düzenledi. Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Esed rejimi hem Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunda ısrar etti.

İsrail "sürpriz bir şekilde" bu yıl Suriye'deki İran hedeflerine yönelik hava saldırılarını üstlenmeye başladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen ay yaptığı açıklamada, 11 Ocak'ta Şam Havalimanı'na yönelik yapılan saldırıların kendilerince düzenlendiğini ifade etmişti.

Uzmanlar, Netanyahu'nun Suriye'deki İran hedeflerine yönelik saldırıları üstlenmesinin arkasında 9 Nisan'da yapılacak erken

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