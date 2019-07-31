Netanyahu'dan skandal aÃ§Ä±klama: Yahudi yerleÅŸim birimleri sonsuza kadar kalacak

Netanyahu'dan skandal açÄ±klama: Yahudi yerleÅŸim birimleri sonsuza kadar kalacak
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, iÅŸgal altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda bulunan yasa dÄ±ÅŸÄ± Yahudi yerleÅŸim birimlerinin sonsuza kadar kalacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°srail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine gÃ¶re, BaÅŸbakan Netanyahu BatÄ± Åžeria'daki Efrat Yahudi yerleÅŸim birimini ziyareti sÄ±rasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Yahudi yerleÅŸim birimlerinin boÅŸaltÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Buradan (BatÄ± Åžeria) tek bir Yahudi yerleÅŸim birimi kaldÄ±rÄ±lmayacak ve tek bir yerleÅŸimci Ã§Ä±karÄ±lmayacak. YerleÅŸim birimlerinin boÅŸaltÄ±lmasÄ± iÅŸi bitmiÅŸtir. Burada yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Yahudi yerleÅŸim birimleri sonsuza kadar kalacaktÄ±r." dedi.Â Â Â Â Â
Netanyahu'nun bu aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n, Ä°srail GÃ¼venlik Kabinesi'nin bugÃ¼n BatÄ± Åžeria'da Yahudi yerleÅŸimciler iÃ§in 6 bin yeni konut inÅŸa etme planÄ±nÄ± onaylamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gelmesi dikkati Ã§ekti.Â Â Â Â Â
BaÅŸbakan Netanyahu daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail'in 2005'te abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi ve BatÄ± Åžeria'daki 25 yasa dÄ±ÅŸÄ± Yahudi yerleÅŸim birimini boÅŸaltmasÄ±nÄ± "hata" olarak niteleyerek, "Ä°nsanlarÄ± yerinden etmiyoruz. Bu aptallÄ±ÄŸa bir son verdik. Hepiniz 2005'te Gazze'de 21, BatÄ± Åžeria'da 4 yerleÅŸim birimini boÅŸalttÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda neler olduÄŸunu biliyorsunuz." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.ÂFilistin topraÄŸÄ± olan BatÄ± Åžeria'nÄ±n "Ä°srail'e ait olduÄŸunu" iddia eden Netanyahu, "BurasÄ± bizim topraÄŸÄ±mÄ±z ve burayÄ± inÅŸa etmeye ve geliÅŸtirmeye devam edeceÄŸiz. HiÃ§bir diplomatik planda buradaki tek bir yerleÅŸim biriminin boÅŸaltÄ±lmasÄ±na veya bir yerleÅŸimcinin yerinden edilmesine izin vermeyeceÄŸim." diye konuÅŸmuÅŸtu.Â Â Â Â Â
Ä°srail GÃ¼venlik Kabinesi, bugÃ¼n BatÄ± Åžeria'da Yahudi yerleÅŸimciler iÃ§in 6 bin yeni konut inÅŸa etme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.Â Â Â Â Â
Tel Aviv yÃ¶netimi, son yÄ±llarda iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ile DoÄŸu KudÃ¼s'teki yasa dÄ±ÅŸÄ± Yahudi yerleÅŸim birimlerinin geniÅŸletilmesine hÄ±z verdi.Â Â Â Â Â
Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri, Ä°srail'in "1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±, zorunlu gÃ¶Ã§e maruz bÄ±rakÄ±lan Filistinlilerin geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ hakkÄ±nÄ± ve yasa Yahudi yerleÅŸim birimleri inÅŸasÄ±na son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuÅŸ ve bÃ¼tÃ¼n Ã§abalara raÄŸmen yeniden baÅŸlatÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±.Â Â Â Â Â
Ä°srail'in 1967'de iÅŸgal ettiÄŸi BatÄ± Åžeria'da 250'ye yakÄ±n yasa dÄ±ÅŸÄ± Yahudi yerleÅŸim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleÅŸimci, BatÄ± Åžeria'da iÅŸgal boyunduruÄŸu altÄ±nda yaÅŸayan Filistinliler iÃ§in hayatÄ± daha da zor hale getiriyor.Â Â Â Â Â
UluslararasÄ± hukuka gÃ¶re, iÅŸgal altÄ±ndaki topraklarda yer alan tÃ¼m Yahudi yerleÅŸim birimleri yasa dÄ±ÅŸÄ± kabul ediliyor.Â Â Â Â Â
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