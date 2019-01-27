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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.01.2019 - 17:43, Son Güncelleme:

Netanyahu'dan Nasrallah'ın açıklamalarına cevap

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Netanyahu'dan Nasrallah'ın açıklamalarına cevap

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail-Lübnan sınırında ortaya çıkarılan tünellerden bazılarının 2006'dan önce kazıldığı yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Başbakan Netanyahu, haftalık olağan kabine toplantısı öncesi Nasrallah'ın dün Lübnan’dan yayın yapan Hizbullah’a yakın El-Meyadin televizyonuna verdiği röportajda dile getirdiği iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan geçen yıl çekilmesinin ardından Tahran yönetiminin zor durumda kaldığını dile getiren Netanyahu, "Bu durum İran'a ve Hizbullah başta olmak üzere onun (İran'ın) vekilliğini yürütenlerin kaynaklarına ciddi zarar verdi." dedi.

İsrail ordusunun, Lübnan sınırındaki tünelleri bularak imha etmesinden dolayı Nasrallah'ın "utandığını" ileri süren Netanyahu, "O (Nasrallah) ile adamları son yıl ve aylarda bu tünellerin kazılması için çok çaba sarf etti. 6 hafta içinde onu bu silahtan mahrum bıraktık." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Nasrallah'ın tünellerden bazılarının 2006'dan önce kazıldığı yönündeki açıklamasının ise doğru olmadığını söyledi.

İsrail ordusu, 4 Aralık 2018'de Lübnan sınırında bulunan, Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü tünelleri imha etmek için "Kuzey Kalkanı" adı altında operasyon başlatmıştı.

İki ülke sınırının sıfır noktasında yürütülen operasyonda 6 sınır ötesi tünelin ortaya çıkarıldığı belirtilmiş, Kuzey Kalkanı Operasyonu 13 Ocak'ta son tünelin bulunup imha edilmesinin ardından sonlandırılmıştı.

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