Netanyahu’dan Kudüs kampanyası… İlk 10 büyükelçiliğe destek
ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasıyla başlayan kriz büyüyor... Trump'ın açıklamalarının ardından bazı ülkeler İsrail'deki büyükelçilik binalarını Kudüs'e taşıyabileceklerini açıklamıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni bir açıklama yaparak adeta şaşkına çevirdi: "İlk 10 ülkeye yardımda bulunacağız".
ABD Başkanı Trump’ın geçtiğimiz yıl, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından yeni bir açıklama geldi. İsrail’in çok satan gazetelerinden Haaretz’te yer alan haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yabancı ülke temsilcileri ve diplomatlara verdiği, “İsrail’in Özgürlük Günü” kapsamında davette açıklamalarda bulunduğu aktarıldı.
Haberde Netanyahu’nun büyükelçiliklerin Kudüs’e taşınması için adeta bir kampanya başlattığı aktarılırken, “Özgürlük Günü’nde İsrail’e iki şey yaparak yardımcı olabilirsiniz. Bunlardan birincisi İran’a karşı açıkça konuşmak… İkinci şey ise, büyükelçilik binalarınızı barış için Kudüs’e taşımanız” dedi. Yaklaşık 6 ülkenin büyükelçilik binasını Kudüs’e taşımak için ciddi bir şekilde görüştüğünü dile getiren Netanyahu, “Basit bir kural var, siz buna aşinasınız, ilk gelen kazanır. Ben Kudüs’e gelen ilk 10 büyükeçiliğe destek verme kararı aldım. Size yardım edeceğiz! Hepiniz bunu yapmalısınız” dedi.
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