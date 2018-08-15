Netanyahu’dan Kahire’ye ‘çok gizli’ ziyaret
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 22 Mayıs’ta Mısır’ın başkenti Kahire’ye ‘kendi bakanlarından bile gizlediği’ bir ziyaret düzenlediği ortaya çıktı.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile görüşen Netanyahu’nun Gazze ateşkesi, ABD’nin Ortadoğu barış planı ve Gazze Şeridi ambargosu konularını masaya yatırdığı ifade edildi. Birkaç saat Kahire’de kalan Netanyahu aynı gece Tel Aviv’e döndü.
İsrail Maliye Bakanı, ilk olarak İsrail basınında yer alan gizli ziyaret iddiasını doğrularken, “Gazze’de yapılacak her şey Mısır’ın aracılığı ve müdahalesiyle olacak” ifadesini kullandı.
Görüşmede Sisi’nin, Arap ülkelerinin Gazze ateşkesi konusunda Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a baskı yaptığını kaydettiği iddia edildi.
İsrail ve Ortadoğu basını, Gazze konusunda Hamas ve İsrail arasında ateşkes anlaşması imzalandığını yazsa da, İsrail ve Hamaslı yetkililer anlaşma iddialarını yalanlıyor.
BM ve Mısır, İsrail ile Hamas arasında ateşkesin sağlanması için arabuluculuk yapıyor. Sisi ve Netanyahu, Eylül 2017’de BM Genel Kurulu toplantısı kapsamında ABD’nin New York kentinde bir araya gelmişti.
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