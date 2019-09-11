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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
11.09.2019 - 17:30, Son Güncelleme:

Netanyahu'dan İsrail vatandaşı Filistinlilere dair skandal açıklamalar

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Netanyahu'dan İsrail vatandaşı Filistinlilere dair skandal açıklamalar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail vatandaşı Filistinlileri Yahudileri yok etmekle suçladı.

Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisi Likud için oy istedi.

Benny Gantz ve Yair Lapid liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı’nın Ortak Arap Listesi’yle iş birliği yaptığına işaret eden Netanyahu, "Halbuki Araplar; çocuk, kadın ve erkek fark etmeksizin hepimizi yok etmek istiyorlar." diyerek İsrail vatandaşı Filistinlilere yönelik skandal ifadeler kullandı.

Likud Partisi ise Netanyahu’nun söz konusu söylemi onaylamadığını öne sürerek, Netanyahu’nun seçim kampanyasını yürüten çalışanlardan birinin "yanlışlıkla" böylesi bir cümleyi paylaştığını iddia etti.

Ancak Netanyahu, seçim rekabetinin kızıştığı son birkaç hafta içinde seçim kampanyasında özellikle Ortak Arap Listesi ile Mavi-Beyaz İttifakı’nın koalisyon kurabilme ihtimaline vurgu yaparak, kamuoyunun dikkatini İsrail vatandaşı Filistinlilerin hükümete ortak olabileceği "tehdidine" çekmişti.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden 4 partinin bir araya gelerek oluşturduğu Ortak Arap Listesi Blokundan da konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Irkçı kaçkın Binyamin Netanyahu, Arap vatandaşlara ve liderlerine yönelik kanlı tahriklerine devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Muhalefetteki partilerden Netanyahu’nun açıklamalarının kınanması talep edilerek, Arap vatandaşlara da Netanyahu’yu ve destekçilerini düşürmek için sandıklara gitme çağrısı yapıldı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Cephe (Hadaş), Arap Değişim Hareketi (Ta’al) Birleşik Arap Listesi ve Balad (Tecemmu) partileri, 17 Eylül'de yapılacak erken seçime ortak listeyle katılma kararı almıştı.

Filistinlileri temsil eden bu 4 parti, 9 Nisan'daki seçime ise iki ayrı ittifak çatısı altında katılmış ve 120 sandalyeli İsrail Meclisine 10 milletvekili göndermişti.

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