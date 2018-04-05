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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
05.04.2018 - 09:29, Son Güncelleme:

Netanyahu'dan İran'a sert tepki: Mantıksızlıkta sınır yok

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Netanyahu'dan İran'a sert tepki: Mantıksızlıkta sınır yok

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin İsrail'e yönelik suçlamaları hakkında açıklama yaptı. Netanyahu, "Mantıksızlıkta sınır yok. Tüm bölgeye terör ahtapotu kollarını yollayan İran'ın terörist rejimi, İsrail'i terörizmle suçluyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin ardından yaptığı ve İsrail'i Suriye'de terörü desteklemekle suçladığı açıklamalarına tepki gösterdi.

Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mantıksızlıkta sınır yok. Tüm bölgeye terör ahtapotu kollarını yollayan İran'ın terörist rejimi, İsrail'i terörizmle suçluyor. Ruhani'nin, 'Feylak el-Kudüs'ün (İran Devrim Muhafızları'na bağlı özel güç) Suriye'deki terör ve sabotaj faaliyetlerinden haberi yoksa biz ona haber verelim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün düzenlenen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde bir araya gelmişti.

Ruhani zirve kapsamında yaptığı açıklamada, bölgenin son senelerde büyük ve çok önemli bir sorun olan terörizmle karşılaştığına dikkati çekmiş, bu teröristlerin bazı ülkeler tarafından eğitildiğini, finansal kaynak sağlandığını ve modern silahların temin edildiğini kaydetmişti.

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