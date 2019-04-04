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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
04.04.2019 - 14:37, Son Güncelleme:

Netanyahu'dan 'Gazze'nin sahibiymiş' gibi açıklama

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Netanyahu'dan 'Gazze'nin sahibiymiş' gibi açıklama

İsrail Başbakanı Netanyahu, birçok Arap lidere Gazze'nin kontrolünü önerdiğini belirterek, "Gazze'yi alacak birini umuyordum ama bunu yapmak isteyen kimse olmadı." diyerek adeta "Gazze'nin sahibiymiş" gibi açıklama yaptı.

İsrail radyosuna konuşan ülkenin Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Tüm seçenekleri tüketmeden Gazze'ye yönelik geniş çaplı saldırıyı düşünmediklerini belirten Netanyahu, "İsrailli tüm ebeveynler şunu bilsin ki tüm seçenekler bitmeden çocuklarını Gazze'ye savaşa göndermem." dedi.

Netanyahu, birçok Arap lidere Gazze'nin kontrolünü önerdiğini belirterek, "Gazze'yi alacak birini umuyordum ama bunu yapmak isteyen kimse olmadı." diyerek adeta "Gazze'nin sahibiymiş" gibi açıklama yaptı.

İsrail'in 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 2 milyona yakın Filistinli zor şartlar altında hayatını sürdürmeye çalışıyor.

FİLİSTİN’DEN NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne ise yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu’nun söz konusu açıklamalarının, “ABD’nin Arap ülkeleri ile Filistin üzerindeki komplosunun göstergesi” olarak yorumladı.

Ebu Rudeyne, Netanyahu’nun dillendirdiği planın Yüzyılın Anlaşması projesinin bir parçası olduğuna işaret ederek, “İşte bu, Başkan Mahmud Abbas’ın sürekli olarak uyardığı konuydu. Onun için Filistin ulusal davası ile Arap milletinin menfaatlerinin korunmasının köşe taşı olan Kudüs’ten taviz vermedi.” dedi.

Gazze Şeridi’ni yöneten Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’a çağrıda bulunan Ebu Rudeyne, “Hamas’ın, Kudüs’ün Yahudileştirilmesi, Filistin kimliğinin yok edilmesi, özgürlük ve bağımsızlıktan vazgeçme karşılığında kendisinin Yüzyılın Anlaşması projesinin bir parçası olması için planlar yapıldığının farkına varmalı.” uyarısında bulundu.

Ebu Rudeyne Gazze ve Kudüs olmaksızın bir Filistin devletinin kurulmasının mümkün olmayacağını vurgulayarak, “Gazze Şeridi’nde bir devlet kurulamaz, Gazze’siz de bir devlet kurulamaz, Kudüs’süz bir devlet de kurulamaz.” ifadelerini kullandı.

Filistin Yönetimi’ne göre, ABD’nin henüz açıklanmayan Yüzyılın Anlaşması projesinin, Gazze Şeridi’nde bir Filistin devleti kurmayı hedeflediği ve Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilere ise kısmi bir otonomi hakkı tanımayı planladığını öne sürüyor.

YÜZYILIN ANLAŞMASI

ABD Başkanı Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır’ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.

Bir diğer iddiaya göre ise plan; Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine olan maddeler içeriyor.

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