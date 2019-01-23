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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
23.01.2019 - 16:37, Son Güncelleme:

Netanyahu'dan düşmanımız İran açıklaması

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Netanyahu'dan düşmanımız İran açıklaması

İsrail Başbakanı Netanyahu, "Suriye'deki İran ordusunu vuruyoruz. Suriye'deki İran ordusuyla sadece bizim ordumuz savaşıyor. Karşı karşıya olduğumuz asıl düşman İran." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin asıl düşmanının İran olduğunu söyledi.

Başbakan Netanyahu, ülkenin güneyindeki İsrail ordusuna ait "Shizafon" askeri üssündeki tatbikatın ardından Suriye ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın "nükleer silahla İsrail'i yok etme" amacı taşıdığını iddia eden Netanyahu, ülkesinin bunu önlemekte kararlı olduğu dile getirdi.

Netanyahu, İran'ın Lübnan'da Hizbullah vasıtasıyla ileri karakol kurduğunu ve Suriye'de de yeni bir üs kurmak istediğini ileri sürerek, şunları söyledi:

"Bunların hepsiyle savaşmakta kararlıyız. Suriye'deki İran ordusunu vuruyoruz. Suriye'deki İran ordusuyla sadece bizim ordumuz savaşıyor. Karşı karşıya olduğumuz asıl düşman İran."

GAZZE'YE GÖZ DAĞI

Netanyahu, konuşması sırasında Gazze'de yaşanan son gelişmelere de değindi.

Başbakan Netanyahu, İsrail'in her türlü senaryoya hazır olduğunu ifade ederek, "Belki Gazze'de başını kaldırabileceğini düşünen birileri vardır. Yanıtın ölümcül ve acı verici olacağını göz önünde bulundurmalarını tavsiye ederim." dedi.

İsrail ordusu dün sınırdaki askerlerine Gazze'den keskin nişancı tarafından ateş açıldığını ve bir askerinin hafif şekilde yaralandığını açıklamıştı. Bu olayın ardından İsrail ordusu Gazze'yi tank atışıyla vurmuş, saldırıda 1 Filistinli şehit olmuş, 1'i ağır 4 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail savaş uçakları dün gece de Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir çok hedefi vurmuştu.

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