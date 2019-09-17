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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Netanyahu’dan bir ilhak vaadi daha

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Netanyahu’dan bir ilhak vaadi daha

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu yeniden seçilirse işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan El-Halil kentinde yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin yaşadığı bölgeyi ‘İsrail’e ilhak’ edeceği vaadinde bulundu.

SEÇİM YATIRIMI

Netanyahu, İsrail radyosuna verdiği röportajda bugün yapılacak erken seçimler öncesi sağ seçmenin oyunu almaya yönelik açıklamalarda bulundu. Batı Şeria’da yer alan Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini “İsrail’e ilhak” edeceği vaadinde bulunan Netanyahu’nun El-Halil açıklaması da seçim yatırımı olarak yorumlandı. Netanyahu, 4 Eylül’de El-Halil’e gitmiş ve yaptığı konuşmada, “Buradan kimseyi (Yahudi yerleşimcileri) çıkarmayacağız. El-Halil’in yabancısı değiliz ve burada sonsuza kadar var olacağız” demişti. El-Halil’deki Eski Şehir bölgesinde 400 kadar Yahudi yerleşimci yaşıyor. Yerleşimciler, bin 500 İsrail askeri tarafından korunuyor. El Halil’de Hz. İbrahim’in türbesinin bulunduğu Harem-i İbrahim Camisi İsrail tarafından bölünmüş, bir kısmı sinagoga çevrilmişti.

İİT’TEN KINAMA

Netanyahu’nun Ürdün Vadisi’ni ‘İsrail’e ilhak etme’ vaadini görüşmek üzere önceki gün Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı, Netanyahu’nun ilhak vaadini kınadı. Kararda, Netanyahu’nun “Ürdün Vadisi’nin tamamında, Ölü Denizin kuzeyinde ve işgal altındaki yerleşimlerde İsrail’in egemenliğinin tatbik edileceği” şeklindeki açıklamaları reddedildi ve şiddetle kınandı. İsrail’in işgale son vermedikçe ve Filistin topraklarından 1967 sınırlarına çekilmedikçe Ortadoğu’da barış ve güvenliğe ulaşılamayacağı vurgulandı.

5 AY İÇİNDE İKİNCİ SEÇİM

Anketler Netanyahu’nun Likud’u ile Benny Gantz’ın ‘Mavi ve Beyaz’ ittifakına parlamentoda 32’şer sandalye çıkmasını öngörüyor. Avigdor Lieberman’ın Yisrael Beitenu partisinin ise 10 sandalye alacağı tahmin ediliyor.

Ultra Ortodoks Yahudilere tanınan ayrıcalıkların sona erdirilmesini isteyen Lieberman, nisan ayındaki seçimler sonrasında Netanyahu ile koalisyon kurmayı reddetmişti.

Lieberman bu tutumunu sürdürürse Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’in hükümeti kurma görevini Gantz’a verebileceği belirtiliyor. Gantz’ın hükümeti kurması durumunda İsrail’in iktidarda en uzun kalan başbakanı olan Netanyahu’ya yönelik yolsuzluk dosyaları raftan indirilebilir.

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