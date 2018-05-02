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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
AA
02.05.2018 - 23:21, Son Güncelleme:

Netanyahu yineledi: Kötü bir anlaşma

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Netanyahu yineledi: Kötü bir anlaşma

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile P5 1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın Tahran yönetiminin yalan ve aldatmalarına dayandığını öne sürdü.

İsrail Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun, Ortadoğu turu kapsamında İsrail'i ziyaret eden Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Batı Kudüs'teki Başbakanlık ofisinde bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun Japon mevkidaşı ile yaptığı ortak basın toplantısında, İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığı iddialarını yinelediği kaydedildi.

"KÖTÜ BİR ANLAŞMA"

Netanyahu, "İran nükleer programıyla ilgili tüm planlarını korumayı başardı. Ancak nükleer silah istemeyenler plan yapmıyorlar ya da planlarını korumuyorlar. Bu anlaşma (Tahran ile P5 1 ülkeleri arasındaki anlaşma) İran'ın yalanlarına ve yanlış bilgisine dayanan kötü bir anlaşmadır." dedi.

İsrail ile Japonya arasındaki iş birliğine vurgu yapan Netanyahu, özellikle teknoloji alanındaki çalışmalara dikkati çekti.

Japonya Başbakan Abe ise beraberinde getirdiği iş adamları heyetine de işaret ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı.
Abe ayrıca, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu yakın zamanda Japonya'ya resmi ziyarette bulunmaya davet etti.

ABBAS İLE DE GÖRÜŞTÜ

Japonya Başbakanı Abe'nin İsrail ziyareti bir gün sürdü. Abe, Ortadoğu turu kapmasında dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de görüşmüştü.

İsrail Başbakanı Netanyahu, pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti. 

Nükleer şov dünyayı böldü
Nükleer şov dünyayı böldü
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