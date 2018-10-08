Netanyahu: Yakında Putin ile görüşeceğim
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i 66’ncı doğumgünü dolayısıyla telefonla arayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rus liderle yakın bir tarihte bir araya gelmeyi kararlaştırdıklarını söyledi.
Netanyahu, dünkü kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Rus ve İsrail ordusu arasındaki güvenlik koordinasyonunun devamını görüşmek için yakında bir araya gelinmesi konusunda Putin ile anlaştıklarını ifade etti. Ancak İsrail lideri, görüşmeye ilişkin tarih vermedi. 17 Eylül’de İsrail’in hava saldırısı sırasında Suriye’nin kazaen bir Rus uçağını düşürmesinin ardından Netanyahu’nun Rusya’yı ziyaret etmek istediği ancak Moskova’nın geri çevirdiği iddia edilmişti. Rusya’nın uçak krizinin ardından Suriye’ye S-300 füze sistemi konuşlandırmasının İsrail’i rahatsız ettiği konuşulmuştu.
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