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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
22.12.2018 - 08:40, Son Güncelleme:

Netanyahu Trump'ı vazgeçirmeye çalışmış

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Netanyahu Trump'ı vazgeçirmeye çalışmış

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kararını kamuoyuyla paylaşmadan önce ABD Başkanı Trump'ı Suriye'den çekilmekten vazgeçirmeye çalıştığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 10 televizyonunda yer alan haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD askerlerini Suriye'den çekme kararı vermeden önce ABD Başkanı Donald Trump'ı bu fikirden vazgeçirmek için çaba sarf ettiği belirtildi.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararından dolayı Tel Aviv yönetiminin büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı, bu adımın, Rusya, İran ve Hizbullah için "zafer" olduğu ifade edilen haberde, Trump'ın kararı, "İsrail'in suratına atılmış bir şamar" olarak nitelendirildi.

Haberde ayrıca ABD'nin bu ülkedeki varlığının, İsrail'in Rusya'yı İran'ın Suriye'ye yerleşmesini önlemeye ikna etmek için kullanabileceği tek pazarlık kozu olduğu ifade edildi.

"TRUMP, İSRAİL'İ RUS ASKERİ KAMYONUNUN ALTINA ATTI"

Öte yandan ismi açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkilinin, ABD Başkanı'nın Suriye'den çekilme kararını sert bir şekilde eleştirerek, "Trump bizi (İsrail) Suriye ve Hizbullah'a silah taşıyan Rus askeri kamyonun tekerleklerinin altına attı." dediği kaydedildi.

"MATİS İSRAİL ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ"

Kanalın haberinde yine bir İsrailli isimsiz yetkiliye dayandırılan bilgiye göre, dün görevinden istifa ettiğini açıklayan ABD'nin Savunma Bakanı James Mattis, gelecek hafta İsrail'e yapmayı planladığı ziyareti iptal etti.

İptal edilen ziyaretinin ana gündem maddelerini İran ve Suriye konularının oluşturduğu kaydedildi.

Başbakan Netanyahu, çarşamba günü ABD'nin Suriye'den çekileceği haberlerinin basına yansımasından kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada hem Başkan Trump hem de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla karar öncesi telefonla görüştüğünü ve Washington yönetiminin kendisini çekilme kararına ilişkin bilgilendirdiğini söylemişti.

Açıklamasında Netanyahu, çekilmenin ABD'nin kendi kararı olduğunu vurgulayarak, "Çekilme takviminin nasıl uygulanacağı ve bize etkilerinin neler olabileceği üzerinde çalışmalar yürüteceğiz. İsrail'in güvenliğinin devamı ve bölgede güvenliğimizin sağlanması için gerekli adımları atacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu ile Trump, perşembe günü yaptıkları telefon görüşmesinde, ABD askerlerinin Suriye'den çekilme kararını görüşmüş, iki liderin İran'a karşı İsrail ile ABD arasındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik fikir alışverişinde bulunduğu aktarılmıştı.

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