Netanyahu siren sesini duyar duymaz içeri kaçtı!

İsrail basınında yer alan habere göre, Netanyahu, seçim kampanyası kapsamında Gazze'ye yakın bir bölgede bulunan Aşdod'da miting düzenledi.

Netanyahu kürsüdeyken Gazze'den atıldığı belirtilen roketler nedeniyle Aşdod ve Aşkelon kentlerinde uyarı sirenleri çalmaya başladı.

Bünün üzerine mitingin yapıldığı salonda kısa süreli panik yaşandı ve korumaları Netahyahu'yu kürsünden indirerek, salondan çıkardı.

Sirenlerin susmasından kısa bir süre sonra Netanyahu mitingin yapıldığı salona dönerek, konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den atıldığı kaydedilen roketlerin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiği belirtildi.

Bodyguards rushed Prime Minister Benjamin Netanyahu off the stage at an election campaign rally in southern Israel on Tuesday after sirens warning of a possible rocket attack from Gaza sounded, Israeli TV showed.