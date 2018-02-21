Netanyahu feci köşeye sıkıştı

Soruşturma çerçevesinde tutuklanan Netanyahu’nun bir danışmanının Başbakan aleyhinde ifade vermeyi kabul ettiği öne sürüldü. İsrail basını Netanyahu’nun eski iletişim bakanlığı genel direktörü Shlomo Filber’in Netanyahu aleyhine tanıklık yapmayı kabul ettiğini yazıyor. Netanyahu’nun Walla haber sitesinde kendisi hakkında olumlu haberler yazılması karşılığında söz konusu yayın organının sahibi olan Bezeq telekomünikasyon şirketine milyonlarca dolarlık iltimas sağlayan düzenleme yaptığı iddia ediliyor.

EŞİ DE ZAN ALTINDA

Diğer iddia ise Netanyahu’nun eşi Sarah Netanyahu’ya yönelik kamu mallarını suistimal etme suçlamasıyla alakalı. Şimdi Başbakan Netanyahu’nun karısı aleyhine davayı düşürme karşılığında söz konusu davaya bakan yargıca terfi önerdiği iddia ediliyor. Netanyahu, hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor. Ancak Netanyahu yanlısı Israel Hayom gazetesinin dün ‘Havada seçim kokusu var’ başlığıyla çıkması dikkat çekti. Netanyahu’nun erken seçime gidebileceği, suçlamalara rağmen oylarını arttırabileceği iddia ediliyor.