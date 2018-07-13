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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
13.07.2018 - 00:57, Son Güncelleme:

Netanyahu: Esad ile bir sorunumuz yok

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Netanyahu: Esad ile bir sorunumuz yok

Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşen İsrail Başbakanı Netanyahu, “İsrail, Esad rejiminin Suriye’deki varlığına karşı değil” dedi. İsrail ve Rusya’nın İran’ın Suriye’deki etkisinin kırılması karşılığında İsrail’in Esad’a destek verme konusunda gizli bir anlaşma yaptığı öne sürülüyor.

ÖNCEKİ gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye Devlet Başkanı Esad ile bir sorunları olmadığını söyledi. Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Netanyahu, ülkesinin Suriye’nin içişlerine müdahil olmak istemediğini, geçmişte de bu yönde herhangi bir girişimlerinin olmadığını dile getirerek, İran, Hizbullah ve DEAŞ’ın Suriye’deki varlığından rahatsız olduklarını belirtti.

TEK MERMİ ATILMADI
İsrail ordusunun, önceki gün bir insansız hava aracının hava sahasını ihlal etmesinin ardından rejime ait üç askeri hedefi vurmasına değinen Netanyahu, ülkesinin sınırlarını korumayı sürdüreceklerini vurguladı. Netanyahu, 40 yılı aşkın süredir işgal altında tuttukları Golan Tepeleri’ne rejim tarafından tek mermi atılmadığını belirterek, “İsrail, Esad rejiminin Suriye’deki varlığına karşı değil” diye konuştu.

ANLAŞMA İDDİASI
Öte yandan İsrail merkezli Haaretz gazetesine konuşan İsrailli üst düzey kaynaklar, Rusya ve İsrail arasında Suriye konusunda gizli bir anlaşma yapıldığını öne sürdü. İsrail ve Rusya arasında yapıldığı belirtilen anlaşmaya göre, Rusya Suriye’deki İran etkisini kıracak, İsrail ise buna karşılık Esad rejimini hedef almaktan vazgeçecek.

Netanyahu: Esad ile bir sorunumuz yok

REJİM GÜÇLERİ DERA KENTİNDE
SURİYE rejim güçleri, dün Rus birliklerinin de eşliğinde 2011 yılında ilk isyanın patlak verdiği Dera kentine giriş yaptı. Bölgede bulunanlar, yıllardır muhaliflerin elindeki kente, üzerlerinde Suriye bayraklarının asılı olduğu araçların girmesini Devlet Başkanı Beşar Esad’ın ‘zaferi’ olarak yorumladı. Rejime bağlı Dera belediye konseyinde hizmet veren vinçler, Mart 2011’de geniş katılımlı kitlesel protestoların patlak verdiği ve çatışmaların fitilinin ateşlendiği caminin hemen yanına bir direk dikti ve Suriye bayrağı astı. Rus birlikleri tarafından desteklenen rejim güçleri, geçen aydan bu yana, Ürdün sınırındaki Dera kentine yoğun bombardıman başlatmıştı. Rusya da bazı muhalif gruplarla silahlarını teslim etme ve bölgeden çekilme anlaşmaları yapmıştı. Yaklaşık 2 bin kişinin rejim güçlerinin kendilerine nasıl davranacaklarından emin olmadıkları gerekçesiyle Dera’dan çıkamadığı tahmin ediliyor.

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