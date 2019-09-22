Netanyahu af pazarlığında
İsrail'de yayın yapan Kanal 13 Televizyonu’nun haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk dosyalarında suçlu bulunursa, siyaseti bırakma karşılığında Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin’den af talep etmenin yollarını arıyor.
İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit ise kanunlara aykırı olduğu gerekçesiyle bu teklife kati suretle karşı çıkıyor. Seçimlerde partisi Likud ikinci olan Netanyahu hakkında üç yolsuzluk dosyası bulunuyor. Netanyahu’ya yöneltilen suçlamalar arasında; ‘Walla News’ adlı internet sitesinde ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında söz konusu şirkete 276 milyon dolar (1.58 milyar TL) değerinde mali imtiyaz sağlamak ve 2007 ile 2016 yılları arasında iş adamlarından hediye adı altında 283 bin dolar (1.6 milyon TL) değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti almak bulunuyor.
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