Neron’un odası
Roma İmparatoru Neron tarafından M.S. 64 yılında inşa edilen Roma’daki Domus Aurea Sarayı’nın restorasyonu sırasında, 2 bin yıllık tarihi bir oda keşfedildi.
Yarı insan yarı hayvan motiflerine sahip odadaki sfenksler ve duvar resimleri arkeologları heyecanlandırdı. İmparator Neron, devasa sarayını inşa etmek için büyük Roma yangınını başlatmakla suçlanmış ve ölüm cezasına çarptırılmıştı. Yerine gelen İmparator Trajan da lüks hamamları nedeniyle sarayı toprakla doldurmuştu.
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