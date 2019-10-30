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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
30.10.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Nepalli dağcı dünyanın en yüksek zirvelerine tırmanma rekorunu kırdı

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Nepalli dağcı dünyanın en yüksek zirvelerine tırmanma rekorunu kırdı

Nepalli dağcı Nirmal Purja, dünyanın en yüksek 14 zirvesine 189 günde tırmanarak Güney Koreli dağcı Kim Chang-ho'nun 2013'te elde ettiği 10 ay 6 günlük rekoru kırdı.

Purja, 14 zirvenin sonuncusu Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan 8 bin 13 metrelik Shishapangma Dağı'na tırmanarak rekor denemesini başarıyla tamamladı.

Dağcılık uzmanları 36 yaşındaki Purja'nın rekorunu çok önemli bir başarı olarak nitelerken, Nepal Dağcılık Derneği Başkanı Ang Tshering, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, dağcılık ve dağcılar için harika bir başarı ve tırmanma tarihinde bir kilometre taşıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Eski İngiliz ordusu mensubu Purja, rekor denemesine 23 Nisan'da Nepal'deki Annapurna Dağı'na (8 bin 91 metre) tırmanarak başladı. Daha sonra sırasıyla 12 Mayıs'ta Dhaulagiri (8 bin 167 metre), 15 Mayıs'ta Kanchenjunga (8 bin 586 metre), 22 Mayıs'ta Everest (8 bin 848 metre) ile Lhotse (8 bin 516 metre) ve 24 Mayıs'ta Makalu Dağı'na (8 bin 463 metre) tırmanan Purja, Manaslu Dağı'na (8 bin 156 metre) tırmanışını 27 Eylül'de gerçekleştirdi.

Nepal'den sonra Pakistan'a geçen Purja, 3 Temmuz'da Nanga Parbat (8 bin 126 metre), 15 Temmuz'da Gasherbrum 1 (8 bin 068 metre), 18 Temmuz'da Gasherbrum 2 (8 bin 035 metre), 24 Temmuz'da K2 (8 bin 611 metre) ve 26 Temmuz'da ise Broad Peak Dağı'na (8 bin 047 metre) tırmandı.

Çin'de 23 Eylül'de Cho Oyu (8 bin 201 metre) ve 29 Ekim'de Shishapangma Dağı'na (8 bin 013 metre) tırmanan Purja, dünyanın en yüksek 14 zirvesine 189 günde tırmanarak 2013'teki Güney Koreli tırmanıcı Kim Chang-ho'ya ait 10 ay 6 günlük rekoru kırdı.

Son tırmanışında Çin hükümetinin engeline takılan tecrübeli dağcı, Nepal hükümetinin yardımıyla tırmanış için izin alabilmişti.

İngiliz ordusunda 2003 yılında göreve başlayan Purja, en kısa sürede dünyadaki 14 zirveye tırmanma rekorunu kırmak için bu yılın başında görevinden istifa etmişti.

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