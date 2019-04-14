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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP - AP
14.04.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

Nepal'de uçak pistteki helikoptere çarptı: 3 ölü

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Nepal'de uçak pistteki helikoptere çarptı: 3 ölü

Nepal'in Everest Dağı yakınındaki Lukla kasabasında bulunan Tenzing-Hillary Havaalanı'nda turistleri taşıyan küçük yolcu uçağının kalkış sırasında pistte park halindeki helikoptere çarpması sonucu üç kişinin öldüğü, dört kişinin yaralandığı bildirildi.

Nepal sivil havacılık yetkilileri, Lukla'dan başkent Katmandu'ya gitmek üzere Tenzing-Hillary Havaalanı'ndan kalkmaya hazırlanan Summit Air firmasına ait küçük uçağın, pistte park halindeki Manang Air firmasına ait helikoptere çarptığını, kazada uçağın pilotu ile helikopterin yakınındaki iki polis memurunun hayatını kaybettiğini, çevredeki dört kişinin yaralandığını açıkladı.    

Nepalde uçak pistteki helikoptere çarptı: 3 ölü

 

Yetkililer, yaralıların helikopterlerle Katmandu'ya sevk edildiğini, turistleri taşıyan yolcu uçağındaki dört yolcu ile bir hostesin kazadan yara almadan kurtulduğunu belirtti.  Kazanın ardından Tenzing-Hillary Havaalanı'ndaki uçuşların geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.     

Nepalde uçak pistteki helikoptere çarptı: 3 ölü

Nepal'in doğusundaki 2 bin 680 metre rakımlı bir dağ kasabası olan Lukla'nın Tenzing-Hillary Havaalanı, dünyanın en tehlikeli havaalanlarından biri olarak biliniyor. Havaalanı, dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest Dağı'na Nepal yönünden yapılan seyahatler için giriş kapısı işlevi görüyor.   

Nepalde uçak pistteki helikoptere çarptı: 3 ölü

    

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