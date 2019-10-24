Burnundan ağaca bağlanan tembel ayı koruma altına alındı
Nepal'in Siraha kentinde bir tembel ayı burnundan ağaca bağlanmış şekilde bulundu. İşkenceye maruz kalan tembel ayı koruma altına alındı.
Nepal'in Siraha kentinde ticari amaçlarla sokakta oynatıldığı anlaşılan tembel ayı, bir ağaca burnundan bağlanmış şekilde bulundu.
Zavallı ayı kar amacı gütmeyen Shena's Care kurumu tarafından koruma altına alındı.
Söz konusu cinsin Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği IUCN'nin kırmızı listesinde yer aldığı ve kurum tarafından savunmasız olarak sınıflandırıldığı bildirildi.
İşkenceye maruz kalan tembel ayının Nepal'deki Merkez Hayvanat Bahçesine transferi için sürecin başladığı bilgisi aktarıldı.
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