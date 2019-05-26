Nepal'de patlama ölü ve yaralılar var
Nepal'in başkenti Katmandu'da meydana gelen iki ayrı patlamada 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Polis yetkilileri, yaptıkları açıklamada, başkentte yaşanan iki patlamada 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığını belirtti.
Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Polisi alarma geçiren patlamanın ardından başkentin çeşitli noktalarında güvenlik önlemleri artırıldı.
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