Neo-Nazi kararı tatmin etmedi

MÜNİH Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde 5 yılı aşkın süredir devam eden davaya bakan heyetin başkanı Manfred Götzl dün 438’inci duruşmada kararı açıkladı. Mahkeme heyeti, NSU’nun işlediği cinayetlerde ve diğer suçlarda suç ortaklığı yapan ve terör örgütü üyesi olan 43 yaşındaki Zschaepe’ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Kurban aileleri ise mahkemeden düş kırıklığı içinde, ama bu davanın burada sonuçlanmış olmayacağı, olayı aydınlatmak için hukuk mücadelesini sürdüreceklerini belirterek ayrıldı.

GÜVENLİK HAPSİ YOK

Federal savcılık, Zschaepe için ömür boyu ‘güvenlik hapsinde’ de tutulmasını istemişti. Ancak mahkeme, kararın Yargıtay’dan geri dönmesini önlemek için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yetindi. Güvenlik hapsi kamuoyunu tehlikeli suçlulardan koruma amacı taşıyor ve hükümlünün hayatı boyunca devam ediyor. Almanya’da müebbet hapis cezaları da genelde 15 yıl cezaevinde kalmak anlamına geliyor. Ama yargıç Manfred Goetzl, Zschaepe’ye ‘suçun istisnai ağırlığı’ndan ötürü azami cezayı verdi.

Bu yüzden 15 yıl süresi Beate Zschaepe için geçerli olmayacak. Bavyera eyaletinde bu tür vakalarda şartlı tahliye için başvurusu süresi 22 yıla kadar çıkıyor. Eğer Beate Zschaepe, ileride cinayetlerle ilgili itiraflarda bulunur ve kamuoyu için tehlike arz etmediği kanaati oluşursa, 22 yıl hapis yattıktan sonra şartlı tahliye ile serbest kalma ihtimalini mahkeme gözden geçirebilir.

BİRİ TAHLİYE OLDU

Mahkemenin seri cinayetlerde kullanılan ‘Ceska 83’ tipi silahı tedarik eden ve davanın ikinci önemli sanığı olan Ralf Wohlleben hakkında sadece 10 yıl hapis cezası vermesi herkesi şaşırttı. Teröristlere sahte belge ve ehliyet temin ederek yardım yataklık yapan Andre Eminger’in sadece 2.5 yıl hapis cezası alması da sürpriz olarak karşılandı. Eminger, cezasının üçte ikisini tutuklu olarak geçirdiği için serbest kaldı. Ceska 83 silahı teröristlere bizzat götürüp teslim ederek seri cinayetlerin işlenmesine yardım etmekten suçlu bulunan Carsten S., bazı itiraflarda bulunduğu için gençlik yasaları uyarınca 3 yıl hapisle cezalandırıldı. Teröristlere yardım ve yataklık yapan Holger Gerlach da 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ANKARA'DAN YORUM: ‘ARKASINDAKİLER ORTAYA ÇIKARILMADI’

Baş sanığın ve diğer sanıkların cezalandırılmasının önemli olduğunu kaydeden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Fakat bu süreçte bu cinayetin arkasındaki kişiler ortaya çıkarılmadı. Bu sanıklar özellikle istihbarattan ve derin devletten destek aldıklarını itiraf etmesine rağmen, bu kişilerin ya da kurumların kim olduğu ortaya çıkarılmadı. Dolayısıyla mahkemenin gerçek anlamda suçluları ortaya çıkarmaması bakımından bir zafiyet gösterdiğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, “(NSU davası kararı) Bu karar, tatmin edici olmaktan uzaktır. Maalesef Almanya NSU davasında ırkçılığa ve ırkçılara yeteri kadar güçlü bir karşı koyuş göstermeyerek samimiyet testinden geçememiştir” dedi.

BİLGİ NOTU

NSU cinayetlerini işleyen Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011’de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuştu. Zschaepe, NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten birkaç gün sonra Jena’da polise teslim olmuştu.

Neo-Nazilerden karara alkış

6 Mayıs 2013’te başlayan ve Almanya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en uzun mahkeme süreçlerinden biri olan NSU davasının son duruşmasını izlemek üzere bazı izleyiciler, önceki gece 22.00’de sıraya girdi.

Duruşmayı AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, Münih Başkonsolosu Mesut Koç, Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, İslam Toplumu Milli Görüş Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kızılkaya, Bavyera Eyaleti Başkanı Peter Küspert de izledi.

Beate Zschaepe, mahkemenin kararını buz gibi bir yüz ifadesiyle izledi. Mahkemenin sanık Andre Eminger hakkında tutukluluk kararını kaldırdığını açıklaması üzerine duruşmayı izleyen Neonaziler şov yaptı. Neo-Nazi grup “bravo” çığlıkları ve alkışlarla tezahürat yaptı. Bunun üzerine milletvekili Mustafa Yeneroğlu mahkeme heyetine “Burası neo-Nazi dolu” diye seslendi ve Neonazilere “Kurban ailelerinin acısına saygı duyun” diye bağırdı.

Neo-Nazi terör örgütünün öldürdüğü Mehmet Kubaşık’ın kızı Gamze Kubaşık karar üzerine şöyle dedi: “Bugün 5 kişi mahkûm oldu. Her biri babamın ölümünden sorumlu. Bu karar babamı geri getirmiyor. Ama bu ilk ve önemli bir adım. Şimdi NSU’nun tüm işbirlikçilerinin bulunup mahkûm edilmesini umut ediyorum.”