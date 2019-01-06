Neo-Nazi devriyesi tartışma yarattı
ALMANYA’nın Amberg kentinde alkollü sığınmacıların 12 kişiyi darp ettiği olay sonrasında Neo-Nazilerin kentte devriye gezmeye başlaması ülkede tartışma yarattı.
Aşırı sağcı Almanya Ulusal Demokratik Partisi (NPD), Facebook hesabından üzerinden, “Biz güvenli bölgeler yaratıyoruz” yazılı kırmızı yeleklerle devriye gezen bir grubun fotoğraf ve videolarını paylaştı. Amberg Belediye Başkanı Michael Cerny göçmenlere karşı olan bir grubun şehirde devriye gezdiğinin görüldüğünü ve şoke olduklarını açıkladı. Amberg kentinde dört mülteci geçen hafta yoldan geçenlere rastgele saldırıp 12 kişiyi yaralamış, şüpheli dört mülteci genç tutuklanmıştı. Tutuklanan dört zanlının 17-19 yaşları arasında Afgan ve İranlı oldukları açıklanmıştı.
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