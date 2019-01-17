Nehir üzerinde oluşan döner disk heyecan yarattı
ABD'nin Maine eyaletinde son derece nadir görülen bir doğa olayı gerçekleşti.
Eyaletteki Westbrook kentinde yer alan Presumpcsot Nehri üzerinde 91 metre genişliğinde dev döner çember buz diski oluştu.
Çok sayıda kişi nehir üzerinde yavaşça dönen diski Ay'a ve UFO'ya benzetti.
Uzmanlar, nehir üzerinde oluşan buz diskinin, suda yaşanan ısı değişimi sebebiyle oluşan vorteks sebebiyle döndüğünü açıkladı.
Döner haldeki buz tabakası bu sebeple disk biçimini aldı.
Buz diski üzerinde zaman zaman kuşlar ve ördekler gezindi.
Disk drone ile havadan görüntülendi.
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