‘Nefreti besleyen liderleri reddedin’
ABD eski Başkanı Barack Obama, ‘ırkçılığı normalleştiren’ ve ‘nefreti besleyen’ liderleri reddetmeleri için Amerikalılara çağrıda bulundu.
Teksas ve Ohio’da gerçekleşen ve 31 kişinin öldüğü saldırıların ardından ilk kez açıklama yapan Obama, “Bizim gibi görünmeyen insanları şeytanlaştıran, göçmenler de dahil olmak üzere diğer insanların yaşam tarzımızı tehdit ettiğini ima eden, bazı insanlara ‘insan altı’ diyen veya Amerika’yı sadece bazı insanlara ait gören liderleri reddetmeliyiz” diye konuştu. Amerikan New York Times (NYT) gazetesi ise dünkü başyazısında, “Teksas ve Ohio’daki saldırıların failleri Müslüman olsaydı, Amerikan hükümeti ve uluslararası müttefikleri hiç gecikmeden seferber olurdu. Ancak ülkedeki ‘beyaz ırkçı terör problemi’ görmezden geliniyor” ifadelerine yer verildi.
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