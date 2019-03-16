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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
16.03.2019 - 17:03, Son Güncelleme:

Nefret manifestosunun önce Başbakanlık'a gönderildiği ortaya çıktı

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Nefret manifestosunun önce Başbakanlık'a gönderildiği ortaya çıktı

Yeni Zelanda'nın güneyindeki Christchurch kentindeki iki camiye saldıran teröristlerden Brenton Harrison Tarrant'ın hazırladığı ifade edilen nefret manifestosunun 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısından 10 dakika önce Yeni Zelanda Başbakanlık ofisine gönderildiği ortaya çıktı.

New Zealand Herald gazetesinin haberine göre, Başbakanlık Ofisi, terörist Tarrant'ın hazırladığı "göçmen ve Müslüman karşıtı" açıklamaların olduğu onlarca sayfalık manifestonun bir kopyasının saldırıdan 10 dakika önce elektronik posta yoluyla kendilerine ulaştığını teyit etti.

Nefret manifestosunun Başbakanlık Ofisi dışında, aralarında ana muhalefetteki Ulusal Parti lideri Simon Bridges, Parlamento Sözcüsü Trevor Mallard ile çok sayıda yerli ve yabancı basın organının bulunduğu 70 kadar farklı alıcıya iletildiği belirtildi.

Habere göre, Yeni Zelanda Başbakanlık Sözcüsü, yaptığı açıklamada, saldırının nefret manifestosunda "yaşanmış" gibi anlatıldığı bilgisini paylaşarak, "Elektronik posta, saldırının nedenlerini ortaya koyuyordu. 'Bunu yapmak üzereyim' gibi bir şey demiyordu. Saldırıyı durdurmak için bir fırsat yoktu." ifadelerini kullandı.

Nefret manifestosunun Başbakanlık Ofisinin yönettiği elektronik posta hesabına gönderildiğini kaydeden Sözcü, ofisteki görevlinin bunu "standart prosedürleri" uygulayarak parlamentonun güvenlik birimine ilettiğini ardından da polise gönderildiğini bildirdi.

Nefret manifestosunda göçmen ve Müslüman karşıtı ifadelerin yanı sıra Türkiye ve Türklere yönelik tehditler bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok kişi suikast listesinde yer alıyordu.

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